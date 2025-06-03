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Haziran ayı kira zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre artış miktarları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haziran ayı kira zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre artış miktarları
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasıyla kira zam oranı da belli oldu. Haziran ayında kiralara en fazla yüzde 45,80 oranında zam yapılabilecek? Peki zamlı kiralar ne kadar olacak? İşte kiraya göre artış miktarları...

Koronavirüs salgını döneminde fahiş kira artışlarının önüne geçmek için yüzde 25 zam sınırı getirilmişti. Söz konusu uygulama 1 Temmuz 2024 tarihinde sona erdi. Bu tarihten itibaren kira zamları yeniden 12 aylık enflasyona göre belirlenmeye başlandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Haziran 2025 kira zammı da belli oldu.

HAZİRAN 2025 KİRA ZAMMI NE KADAR?

TÜİK'in açıkladığı veriye göre, enflasyon mayıs ayında yüzde 1,53 artarken, yıllık bazda yüzde 35,41 oldu. 12 aylık enflasyon ise yüzde 45,80 olarak açıklandı. Böylece haziran ayında kiralara en fazla yüzde 45,80 oranında zam yapılabilecek. 

Haziran ayı kira zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre artış miktarları - 1. Resim

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 10.000 lira
Zam oranı: %45,80
Zam bedeli: 4.580 lira
Zamlı kira bedeli: 14.580  lira

KİRAYA GÖRE ARTIŞ MİKTARLARI

Eski kira: 12.000 lira - Yeni kira: 17.496 lira

Eski kira: 14.000 lira - Yeni kira: 20.412 lira

Eski kira: 16.000 lira - Yeni kira: 23.328 lira

Eski kira: 18.000 lira - Yeni kira: 26.244 lira

Eski kira: 20.000 lira - Yeni kira: 29.160 lira

Haziran ayı kira zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre artış miktarları - 2. Resim

Eski kira: 25.000 lira - Yeni kira: 36.450 lira

Eski kira: 30.000 lira - Yeni kira: 43.740 lira

Eski kira: 35.000 lira - Yeni kira: 51.030 lira

Eski kira: 40.000 lira - Yeni kira: 58.320 lira

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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