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Memur ve emeklinin maaş zammını etkileyecek! Enflasyon rakamları açıklandı 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Memur ve emeklinin maaş zammını etkileyecek! Enflasyon rakamları açıklandı 
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu, memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek olan enflasyon verisini açıkladı. Mayısta enflasyon yüzde 1,53 artarken, yıllık bazda ise yüzde 35,41 oldu. Böylece memur ve emeklinin temmuz zammı için sadece 1 veri kaldı. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla milyonların maaş zammı netleşecek...

Milyonların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre, TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,53 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,09 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,80 artış olarak gerçekleşti.

Memur ve emeklinin maaş zammını etkileyecek! Enflasyon rakamları açıklandı  - 1. Resim

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %32,87 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %32,87 artış, ulaştırmada %24,59 artış ve konutta %67,43 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %8,25, ulaştırmada %4,07 ve konutta %9,34 oldu.

Memur ve emeklinin maaş zammını etkileyecek! Enflasyon rakamları açıklandı  - 2. Resim

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK %0,71 AZALDI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,71 azalış, ulaştırmada %2,66 artış ve konutta %2,99 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %-0,18, ulaştırmada %0,40 ve konutta %0,48 oldu. 

Memur ve emeklinin maaş zammını etkileyecek! Enflasyon rakamları açıklandı  - 3. Resim

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Mayıs ayı itibarıyla, 28 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 111 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) 

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,25 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,24 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %34,81 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,00 artış olarak gerçekleşti.

Memur ve emeklinin maaş zammını etkileyecek! Enflasyon rakamları açıklandı  - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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