İl dışı atama iptal edilir mi? MEB öğretmenlerin isteğe bağlı iller arası yer değiştirme sonucunu açıkladı!

MEB tarafından açıklanan il dışı yer değiştirme sonuçlarının ardından, binlerce öğretmen “atamam iptal edilir mi?” sorusuna cevap aramaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025 yılı için uygulamaya koyduğu isteğe bağlı il dışı yer değiştirme takvimi doğrultusunda binlerce öğretmen tercihlerini yaptı. Ancak sonuçların açıklanmasıyla birlikte farklı illere atanan bazı öğretmenler, aile birliği ve özel durumlar nedeniyle atamalarını iptal ettirmek istiyor.

ÖĞRETMENLERİN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, 28 Mayıs - 2 Haziran 2025 tarihleri arasında MEBBİS sistemi üzerinden öğretmenlerden yer değiştirme başvurularını aldı. Başvuruların ardından yapılan değerlendirmelerle atama sonuçları 3 Haziran’da açıklandı. İlişik kesme süreci ise 27 Haziran 2025 itibarıyla başlayacak.

ÖĞRETMENLERİN İL DIŞI ATAMASI İPTAL EDİLİR Mİ?

Bazı özel durumlarda öğretmenler il dışı atamalarını iptal ettirebiliyor. Eş durumu nedeniyle farklı illere ataması yapılan öğretmenler, atama sonuçlarının açıklanmasından sonra 3-4 Haziran tarihlerinde MEBBİS’e giriş yaparak iptal başvurusunda bulunabiliyor. Bunun ardından, aile birliği mazeretine dayalı yeni bir yer değiştirme başvurusu yapılabiliyor.

KİMLER İPTAL BAŞVURUSU YAPABİLİR?

Atama işlemi gerçekleştikten sonra, aşağıdaki durumlara sahip olan öğretmenler iptal sürecinden yararlanabiliyor:

Eşlerin farklı illere atanması: Eş durumu nedeniyle biri farklı ile atanmışsa, öğretmen iptal başvurusu yapabilir.

Diğer eşin atamasının gerçekleşmemesi: Biri atanmış, diğeri atanamamışsa ve aile birliği sağlanamıyorsa iptal talep edilebilir.

Tatilde görevli öğretmenler: Yaz tatili mazeretine bağlı yer değişikliği sürecine dahil olan öğretmenler de atama işlemini erteleyebilir veya iptal talebinde bulunabilir.

ÖĞRETMENLERİN ATAMA KARARNAMESİ NASIL İPTAL EDİLİR?

Öğretmenin görevden henüz ayrılmamış olması ve yukarıda belirtilen şartlara uygunluk sağlaması durumunda, atama kararnamesi iptal edilebiliyor. Bu işlem, MEB tarafından belirlenen takvim doğrultusunda 12 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.