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Haberler > Eğitim > Öğretmenlerin beklediği haber geldi: Sözlü mülakat tarihi ve yerleri belli oldu!

Öğretmenlerin beklediği haber geldi: Sözlü mülakat tarihi ve yerleri belli oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Öğretmenlerin beklediği haber geldi: Sözlü mülakat tarihi ve yerleri belli oldu!
Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav duyurusu yayımlandı. Buna göre, sözlü sınavlar 23 Haziran’da başlayacak.

Öğretmenlerin beklediği haber geldi. Yaklaşık 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav 23 Haziran'da yapılacak.

Sözlü sınavlar Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya illerinde gerçekleştirilecek. 

Sözlü sınav yapılacak her bir alan için bir il belirlendi. Sözlü sınava girecek tüm adaylar bu kapsamda alanlarına göre aynı ilde sınava alınacak.

Sözlü sınav giriş belgeleri 13 Haziran 2025 tarihinde http://meb.gov.tr adresinde yayımlanacak.  Adaylar sözlü sınav giriş belgelerini e-Devlet şifreleri ile alabilecek.

SINAV TARİHİ 23 HAZİRAN

Sözlü sınavlar 23 Haziran 2025 tarihinden itibaren başlayacak.

Adaylar sözlü sınava fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı veya geçerlilik belgesi dolmamış pasaport) ile girebilecek. Bunun dışındaki kurum kimlik kartı vb. belgeler geçerli sayılmayacak.

Adayların sorulara sözlü olarak verdikleri cevaplar Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formuyla puanlanacak.

Değerlendirme, adayların sorulara verdikleri sözlü cevaplar esas alınarak yapılacağından adayların tüm soruları sözlü olarak cevaplaması gerekiyor. 

Sonuçlar, tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek. Sözlü sınavda 60 (altmış) ve üzerine puan alanlar başarılı sayılacak.

Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyenler ise itirazlarını, Bakanlığın http://eitiraz.meb.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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