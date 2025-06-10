YKS giriş belgeleri açıklandı mı? SON DAKİKA ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama

Milyonlarca öğrencinin büyük bir heyecanla beklediği YKS sınav giriş belgeleri için geri sayım başladı. Üniversiteye geçişin ilk adımı olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Sınav öncesi öğrenciler sınav giriş belgelerine ulaşabilmek için ÖSYM son dakika açıklamalarını araştırmaya başladı.

21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak olan YKS sınavı için geri sayım başladı. Sınav öncesi adayların en çok merak ettiği konuların başında sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarih yer alıyor. Peki ÖSYM sınav giriş belgeleri açıklandı mı?

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?

YKS sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Ancak geçmiş yıllarda belgelerin yayınlanma tarihi göz önüne alındığında sınav giriş belgelerinin bu hafta erişime açılması öngörülüyor.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından belirtilmedi. Önceki YKS sınavlarında sınav giriş belgeleri sınavdan bir hafta önce erişime açılmıştı. Bu kapsamda YKS sınav yerlerinin 11-15 Haziran tarihlerinde erişime açılması öngörülüyor.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: YKS SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Sınav giriş belgesine ulaşmak isteyenler, ÖSYM internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmalıdır. Adaylar, sistemde yer alan “Sınav Giriş Belgesi” sekmesine tıklayarak hangi okulda, hangi saatte ve hangi oturumda sınava gireceklerini detaylı olarak görebilecekler.

2025 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

2025 YKS, üç farklı oturumda gerçekleştirilecek.Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran Cumartesi, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 22 Haziran Pazar sabahı, Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran Pazar öğleden sonra yapılacak.