LGS'de yüzük, küpe, kolye, kemer, takı, toka yasak mı? Öğrenciler merak ediyor

LGS sınavına girmeye hazırlanan öğrenciler, sınav esnasında yüzük, küpe, kolye, kemer, takı, toka takılıp takılmayacağını öğrenmek istiyor. İşte merak edilen o sorunun cevabı...

Liselere Geçiş Sınavı (LGS), her sene binlerce öğrencinin katıldığı ve heyecan veren önemli bir sınavdır.

LGS sınavının sorunsuz geçmesi adına Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirli yasaklar ve kurallar getirilmiştir. Öğrencilerin bu kurallara uyması hem sınavının güvenliğini sağlamak açısından hem de rekabetin daha eşit düzeyde olması için oldukça önemlidir.

15 Haziran 2025 tarihinde LGS sınavına girecek öğrencilerin nelere dikkat etmesi gerektiği noktasında detaylar paylaşıldı. LGS'de yüzük, küpe, kolye, kemer, takı, toka yasak mı? İşte merak edilen o sorunun cevabı..

LGS'DE TOKA TAKMAK YASAK MI?

Milyonlarca öğrencinin sınava girerken en çok merak ettiği konulardan biri de toka takmanın yasak olup olmadığıdır.

LGS sınavına girerken toka takmak yasak değildir. Öğrenciler saçlarını toplamak ya da çekidüzen vermek adına toka takabilirler.

Ancak öğrenciler toka tercihinde bulunurken büyük, gösterişli yani dikkat çekeci tokalardan kaçınması tavsiye edilir. Aksi takdirde güvenlik kontrollerinde sorun yaşanabilme ihtimali vardır.

LGS SINAVINA YÜZÜK, KOLYE, KÜPE VE DİĞER TAKILARLA GİRİLEBİLİR Mİ, YASAK MI?

LGS sınavına girerken yüzük, küpe, kolye gibi takılardan kaçınılmalıdır. Çünkü yüzük, kolye, küpe, ve diğer takılarla LGS sınavına girmek yasaktır.

Bu tür takılar sınav esnasında dikkat dağınıklığı olmak üzere güvenlik açısından risk oluşturabileceği için yasaklanmıştır. Bu nedenle öğrenciler sınav öncesinde üzerinden herhangi bir takı bulundurmamalıdır.

LGS'YE KEMERLE GİRİLİYOR MU?

LGS sınavında öğrencilerin kemer kullanması konusunda belli başlı kurallar mevcuttur.

Öğrenciler, sade ve metal içermeyen kemerleri kullanabilir. Ancak metal ve tokalı kemeler güvenlik kontrol noktasında soruna neden olabileceği için sınav salonlarına alınmayabilirsiniz. Bu nedenle öğrencilerin sınavda rahat, sade ve kemer takmadan giyinmeleri önerilmektedir.