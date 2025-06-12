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LGS çıkmış sorular ve cevap anahtarları yayınlandı! MEB LGS 2018'den 2024'e kadar tüm sorular ve cevap anahtarı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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LGS çıkmış sorular ve cevap anahtarları yayınlandı! MEB LGS 2018&#039;den 2024&#039;e kadar tüm sorular ve cevap anahtarı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, Milli Eğitim Bakanlı tarafından 15 Haziran 2025 tarihinde uygulanacaktır. Sınava günler kala öğrenciler hazırlarına tamamlamaya devam ediyor. 2018-2024 yılları arasındaki tüm MEB LGS sınav soruları ve cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte LGS öncesi döneme ait çıkmış soru ve cevapları...

LGS çıkmış sorular ve cevap anahtarları öğrencilerin sınav önce mutlaka göz gezdirmesi gereken önemli bir kaynaktır. 

Geçtiğimiz dönemlere ait LGS sınavlarında çıkmış soruları ve cevap anahtarlarını Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) her sene paylaşmaktadır. İşte İşte 2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024 yıllarında LGS sınavında çıkmış soruları ve cevapları...

LGS çıkmış sorular ve cevap anahtarları yayınlandı! MEB LGS 2018'den 2024'e kadar tüm sorular ve cevap anahtarı - 1. Resim

LGS ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAP ANAHTARLARI YAYINLANDI!

15 Haziran 2025 tarihinde yapılacak LGS, iki oturum şeklinde gerçekleşecektir.

Sözel oturum 09.30'da başlayacak ve 50 soru için 75 dakika süre verilecektir. Sayısal oturum için ise 11.30'da başlayacak ve 40 soru için 90 dakika süre tanınacaktır. Bu önemli sınav öncesinde öğrencilere yardımcı olacak LGS'de çıkmış sorular ve cevapları paylaşıldı.

LGS çıkmış sorular ve cevap anahtarları yayınlandı! MEB LGS 2018'den 2024'e kadar tüm sorular ve cevap anahtarı - 2. Resim

LGS 2018'DEN 2024'E KADAR TÜM SORULAR VE CEVAP ANAHTARI

2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024 yıllarında LGS çıkmış sorular ve cevap anahtarlarını sayfamızdaki linklere tıklayarak pdf dosyası olarak indirebilirsiniz. 

2024 LGS ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLAR
2024 LGS Sözel Bölüm Soruları için Tıklayınız
2024 LGS Sayısal Bölüm Soruları için Tıklayınız
 
2023 LGS ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLAR
2023 LGS Sözel Bölüm Soruları için Tıklayınız
2023 LGS Sayısal Bölüm Soruları için Tıklayınız
 
2022 LGS ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLAR
2022 LGS Sözel Bölüm Soruları için Tıklayınız
2022 LGS Sayısal Bölüm Soruları için Tıklayınız
 
2021 LGS ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLAR
2021 LGS Sözel Bölüm Soruları için Tıklayınız
2021 LGS Sayısal Bölüm Soruları için Tıklayınız
 
2020 LGS ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLAR
2020 LGS Sözel Bölüm Soruları için Tıklayınız
2020 LGS Sayısal Bölüm Soruları için Tıklayınız
 
2019 LGS ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLAR
2019 LGS Sözel Bölüm Soruları için Tıklayınız
2019 LGS Sayısal Bölüm Soruları için Tıklayınız
 
2018 LGS ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLAR
2018 LGS Sözel Bölüm Soruları için Tıklayınız
 
Kaynak: Türkiye Gazetesi

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