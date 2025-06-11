YKS sınavı kaç soru? Sınav üç oturumda tamamlanacak!

2025 YKS sınav giriş belgelerinin erişime açılmasının ardından YKS sınavının kaç soru ve kaç dakika olduğu gündeme geldi. 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı için geri sayım başladı.

YKS sınav tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda tamamlanacak olan sınavda adayların en çok merak ettiği konular arasında YKS sınavının kaç sorudan oluştuğu oldu.

YKS SINAVI KAÇ SORU?

21-22 Haziran tarihlerinde üç oturumda düzenlenecek YKS sınavında adaylara TYT oturumu için 120, AYT oturumu için 160 ve YDT oturumu için 80 soruluk kitapçık verilecek.

YKS SINAVI KAÇ DAKİKA?

2025 YKS sınavında adaylara Temel Yeterlilik Testi sorularını cevaplaması için 165 dakika, Alan Yeterlilik Testi için 180 dakika ve Yabancı Dil Testi için 120 dakika süre tanınacak.

YKS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav giriş belgelerine göre YKS sınavının TYT oturumu 21 Haziran Cumartesi günü saat 10.15 itibarıyla başlayacak. 22 Haziran Pazar günü düzenlenen AYT oturumu, 10.15’te; YDT oturumu öğleden sonra 15.45’te başlayacak.

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek YKS sınavının sonuçları 20 Temmuz 2025 tarihinde ÖSYM internet sitesinde erişime açılacak. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih maratonu başlayacak.