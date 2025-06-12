LGS'ye kaç kişi başvurdu, sınava kaç kişi girecek? 2025 LGS'ye başvuran öğrenci sayısı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 15 Haziran'da düzenlenecek 2025 LGS başvuran öğrenci sayısını açıkladı. Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere toplam 3 bin 951 okulda gerçekleştirilecek sınava girecek 8. sınıf öğrencileri LGS'ye kaç kişi başvurdu araştırıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim-öğretim yılı sonunda 8’inci sınıf öğrencilerinin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve diğer seçkin liselere yerleşmek için gireceği LGS sınavını 15 Haziran Pazar günü düzenleyecek.

LGS'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU 2025?

MEB’in resmi verilerine göre, 2025 LGS sınavına toplam 1 milyon 10 bin 916 8’inci sınıf öğrencisi başvurdu. Yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda ve yurt dışında 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda sınava girecek öğrencileri kapsıyor. Bu yılki başvuru sayısının 2018’den bu yana en düşük seviye olduğunu vurguladı. 2024’te 1,03 milyon, 2023’te 1,24 milyon öğrencinin başvurmuştu.

MEB, sınava katılımın zorunlu olmadığını ve girmeyen öğrencilerin yerel yerleştirme ile liselere yönlendirileceğini açıkladı.

LGS SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRECEK?

LGS’ye başvuran 1 milyon 10 bin 916 öğrenciden kaçının sınava fiilen gireceği kesinleşmedi çünkü sınav katılımı zorunlu tutulmuyor.

Geçmiş yıllarda başvuru yapanların yaklaşık yüzde 90-95’inin sınava girdiği göz önüne alındığında 2025’te yaklaşık 950 bin ila 1 milyon öğrencinin sınavda yer alması bekleniyor. Kesin katılım sayısı sınav günü belli olacak.

LGS SINAVI ZORUNLU MU?

LGS sınavına katılmak zorunlu tutulmuyor. Sınava girmeyen öğrenciler, ikamet adresine göre sınavsız öğrenci alan okulları tercih ederek liseye gidebilir.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 11 Temmuz'da https://www.meb.gov.tr” adresinden duyurulacak. Sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.