LGS tercihleri ne zaman, LGS sınavı saat kaçta başlayacak, hangi gün? 2025 LGS için geri sayım sürüyor!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. 2025 LGS sınav tarihi yaklaşırken hem öğrenciler hem de veliler tercih takvimiyle ilgili ayrıntıları merak ediyor. LGS tercihleri ne zaman, LGS sınavı saat kaçta başlayacak, hangi gün soruları ise gündemde yerini aldı.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2025

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına ilişkin tercih takvimi belli oldu. Sınav sonrası tercih süreciyle ilgili detaylar hem öğrenciler hem de veliler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor.

2025 yılında LGS tercihleri sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilere göre LGS tercih işlemleri 14 Temmuz 2025 tarihinde başlayacak ve 24 Temmuz 2025 tarihine kadar devam edecek.

Bu süreçte öğrenciler hem merkezi yerleştirme ile öğrenci alan liseleri hem de yerel yerleştirme kapsamındaki okulları tercih edebilecek. Tercihlerin geçerli olabilmesi için e-Okul üzerinden yapılan başvuruların mutlaka okul müdürlükleri tarafından onaylanması gerekiyor.

Süreç sonunda yerleştirme sonuçları ve boş kontenjan bilgileri 4 Ağustos 2025’te kamuoyuna duyurulacak.

LGS SAAT KAÇTA, HANGİ GÜN?

2025 LGS sınavı Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre 15 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav Türkiye genelinde eş zamanlı olarak uygulanacak.

İki oturumdan oluşan sınavın ilk oturu sabah saat 09.30'da ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak.

Öğrenciler sınavın gerçekleştirileceği okullara belirtilen saatten önce giderek sınav giriş belgeleri ve kimlikleriyle hazır bulunmak zorunda. Sınav saatleri ve ayrıntılı zaman çizelgesi, sınav giriş belgeleriyle birlikte öğrencilere bildirilecek.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrencilerin büyük bir merakla beklediği LGS sınav sonuçları 11 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığı sonuçları yalnızca dijital ortamda erişime sunacak.

Sınav sonuçlarına öğrenciler Bakanlığın resmi web sitesi olan www.meb.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Sonuç belgeleri fiziki olarak basılmayacak ve posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, sınav giriş yerlerini içeren belgeler 4 Haziran 2025 tarihinden itibaren okullar tarafından temin edilebiliyor. LGS giriş belgeleriokul müdürlükleri tarafından sistem üzerinden alınacak ve mühürlenerek öğrencilere teslim edilecek.

Öğrencilerin sınav günü LGS sınav giriş belgesini yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak. Ayrıca belgede öğrencinin güncel bir fotoğrafı da bulunacak. Bu nedenle belge teslim alındığında bilgilerin doğruluğu kontrol edilerek herhangi bir hata varsa okul yönetimine bilgi verilmesi mühim.