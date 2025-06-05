LGS giriş belgeleri açıklandı! Sınav 15 Haziran’da
Eğitim Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
MEB, 15 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın giriş bilgilerini erişime açtı.
MAHMUT ÖZAY - LGS kapsamındaki merkezî sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin detaylar bakanlığın belirlediği siteden ulaşılabilecek.
Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınacak ve onaylanarak öğrencilere ulaştırılacak.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe