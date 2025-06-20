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YKS'de (TYT-AYT-YDT) 1 net kaç puan getirir? 2025 YKS ham puan hesaplama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

YKS 2025 sınavına, üniversite hayali kuran binlerce öğrenci 21-22 Haziran'da katılacak. Adayların sınava girmesinin ardından doğru cevap ve cevaplarını tahmin ederek net hesaplama yoluna gidecektir. Böylelikle TYT, AYT ve YDT oturumlarına ait yerleştirme puanları ve başarı sıralamaları hakkında fikir yürütebilecekler. Üç oturumdan oluşan YKS'de her dört yanlış bir doğru cevabı götürmektedir. Peki, YKS'de kaç net, kaç puan getirir? İşte cevabı..

2025 yılı için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde üç oturumda gerçekleşecek.

Adaylar TYT sınavını 165 dakikada, AYT sınavını 180 dakikada, YDT'yi de 120 dakikada tamamlamak zorundadır. Sınavı tamamlaya adaylar doğru sayılarından yanlış cevaplarının dörtte biri çıkarılaraktır ve buna göre net hesaplama işlemi gerçekleştirilecek.

Sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil bölümlerinden biri baz alınarak başarı sırası ve yerleştirme puanına göre üniversitelere tercih işlemi gerçekleşecektir. ÖSYM tercih kılavuzunu rehber olarak alan adaylar tercih sürecini tamamlayacaktır.

YKS'de (TYT-AYT-YDT) 1 net kaç puan getirir? 2025 YKS ham puan hesaplama - 1. Resim

YKS NET HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

YKS sınavında her testte yapılan yanlışların dörtte biri doğru sayısından çıkarılır ve kalan sayı o testin netini verir. Yani bu şekilde tüm testlerin net getirisi hesaplanır.

YKS puanlarının hesaplanabilmesi için adayın TYT puanı oluşmalıdır. Bunun için adayı TYT'de Türkçe veya Temel Matematik testinden en az 0,5 ham puan alması zorunludur. 

YKS NET  PUAN HESAPLAMA

YKS'de (TYT-AYT-YDT) 1 net kaç puan getirir? 2025 YKS ham puan hesaplama - 2. Resim

YKS'DE 1 NET KAÇ PUAN?

Geçene sene AYT'de test başına 1 netin puan karşılığı; Türk Dili ve Edebiyat 1, 10, Sosyal Bilimler 1,11, Temel Matematik 1,11 ve Fen Bilimleri 1,19; Alan testlerinde ise Matematik 3,18, Fizik 2,42, Kimya 3,07, Biyoloji 2,50 puan getirisi oldu. 

TYT'de ise net başına Türkçe'de 2,90, Sosyal Bilimler 2,93, Matematik 2,92 ve Fen Bilimleri 3,14 puan kazandırıyordu. Bu veriler ışığında TYT'de ortalama 20 net yapan bir adayın yaklaşık 201, 867 puan alması bekleniyor.

YKS'de (TYT-AYT-YDT) 1 net kaç puan getirir? 2025 YKS ham puan hesaplama - 3. Resim

YKS YERLEŞTİRME PUANI NASIL HESAPLANIR?

YKS puanı ya da diğer ismiyle yerleştirme puanı, TYT-AYT ve YDT puanlarına göre hesaplanmaktadır. Önlisans programlarına yerleşmek isteyen bir aday TYT puanı, lisans programlarına yerleşmek için TYT ile beraber AYT veya YDT puanı kullanılır. Öğrencinin puanı hesaplanırken ise netlerin, derslerin katsayıları ve Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) baz alınır. 

Her aday için OBP puanı 0,12 katsayısı ile çarpılır ve sınav puanlarına eklenir. Böylelikle adayların yerleştirme puanı hesaplanır. İlgili puan türünün hesaplanması üzerine tüm adayların yerleştirme puanı da belli olur. 

Yükseköğretim programlarına başvuruda bulunmak isteyen adayların gerekli olan en düşük başarı sırası ise şöyle:

  1. Hukuk programları (EA) en düşük 100 bin
  2. Mühendislik programları (SAY) en düşük 300 bin
  3. Mimarlık programları (SAY) en düşük 250 bin
  4. Tıp programları (SAY) en düşük 50 bin
  5. Öğretmenlik programları (SAY) en düşük 300 bin
  6. Eczacılık programları (SAY) en düşük 100 bin
  7. Diş hekimliği programları (SAY) en düşük 80 bin

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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