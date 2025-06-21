2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? TYT-AYT-YDT sonuç tarihi araştırılıyor

Milyonlarca üniversite öğrencisi 2025 yılı için YKS sınavına girdi. Bugün gerçekleşecek TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından öğrenciler, gözlerini ÖSYM tarafından açıklanacak sınav sonuç tarihine çevirdi. Adaylar, “YKS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusunu araştırmaya başladı. İşte detaylar...

YKS 2025’in bugün tamamlanmasıyla beraber sınav maratonuna katılan adaylar YKS sonuçlarına odaklanmış durumda.

Üç oturum halinde uygulanan TYT, AYT ve YDT’nin tamamlamasıyla beraber “YKS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusu arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yerini aldı.

2025 YILI YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacaktır.

YKS sınav sonuçları ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapılarak öğrenilecek.

SINAV SONUÇLARI NEREDEN DUYURULACAK?

YKS sınavlarına girecek adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ya da mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir.

Sonuçlarda şu bilgiler yer bulunacaktır:

Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı TYT puanı ve başarı sırası Varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)

ÖSYM, adayların sınav sonuç belgelerini doğrulamak adına "Sonuç Belgesi Kontrol Sitemi"ni hizmete sunmuştur.