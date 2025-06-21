Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? YKS nedeniyle Otobüs, Metro, Metrobüs, Ankaray, İzban ücret durumu merak ediliyor

21 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda otobüslerin ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. YKS nedeniyle Otobüs, Metro, Metrobüs, Ankaray, İzban ücret durumu arama motorlarında sorgulatılıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ücret durumu...

Bugün AYT ve YDT oturumlarıyla gerçekleşecektir ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’un açıklamasına göre, TYT’ye 2 milyon 560 bin 649, AYT’ye 1 milyon 721 bin 60, YDT’ye ise 215 bin 448 aday katılacak

Sınav öncesi adayların ve görevlilerin ulaşım kolaylığı için toplu taşıma hizmetleri merak konusu oldu. İşte İstanbul ve Ankara, İzmir toplu taşıma ücret durumu....

BUGÜN İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İBB tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbulkart entegrasyonuna sahip İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve şehir hatları vapurlarında sınav günlerinde ücretsiz seyahat edebilecek.

Bugün ücretsiz toplu ulaşımdan yararlanmak isteyen öğrencilerin, sınav belgeleri veya görevli belgelerini göstermeleri yeterlidir. Ücretsiz ulaşım, sınav saatinden 2 saat önce başlayacak ve sınav bitiminden 2 saat sonrasına kadar geçerlidir.

22 HAZİRAN YKS SINAVINDA İSTANBUL'DA METROBÜS, METRO, OTOBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ,22 Haziran 2025 tarihinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında öğrencilere ve sınav görevlilerine toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

Buna göre, 22 Haziran Pazar günü toplum taşıma belirli saatler ücretsizdir. Bu kapsamda; İETT ve özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve şehir hatları vapurları ücretsiz ulaşım olacaktır.

22 HAZİRAN 2025 ANKARAY, BAŞKENTRAY, İZBAN, OTOBÜS, METRO, METROBÜS BEDAVA MI?

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aldığı karala, EGO Genel Müdürlüğü'ne ait otobüs ve raylı sistemlerle sunulan toplu taşıma hizmetleri, 22 Haziran 2025 tarihinde ücretsizdir.

Sınava katılacak öğrenci, görevli öğretmenler, sınav giriş belgelerini ibraz etmeleri halinde toplu taşımadan ücretsiz olarak yararlanabilecektir. Buna göre, Ankaray, Başkentray, İzban, otobüs, metro ve metrobüs bedavadır.

YKS GÜNÜ İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI?