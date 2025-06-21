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AYT ve YDT saat kaçta başlayacak/bitecek? 22 Haziran Pazar AYT ve YDT oturum saatleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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AYT ve YDT saat kaçta başlayacak/bitecek? 22 Haziran Pazar AYT ve YDT oturum saatleri
YKS, AYT, YDT, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

22 Haziran üniversite sınavının (YKS) ikinci sınavı gerçekleşecek. Sınava katılım sağlayan üniversite adayları yarın AYT (Alan Yeterlilik Testleri) hem de YDT (Yabancı Dil Testi) sınavlarının ne zaman başlayacağını araştırılıyor.

2025 YKS sınavlarının ilk oturumu olan olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tamamlandı. Şimdi gözler 22 Haziran Pazar günü yapılacak AYT (Alan Yeterlilik Testleri) ve YDT (Yabancı Dil Testi) oturumlarına çevrildi.

AYT ve YDT saat kaçta başlayacak/bitecek? 22 Haziran Pazar AYT ve YDT oturum saatleri - 1. Resim

AYT VE YDT SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.

AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 testinde 40 soru, Matematik testinde 40 soru, Fen Bilimleri testinde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre tanınacaktır.

1 milyon 721 bin 60 adayın katılacağı AYT, 5 bin 78 bina ve 93 bin 793 salonda gerçekleşecektir.

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise yarın saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılacak sınavda 80 soru sorulacaktır.

YDT'ye İngilizceden 206 bin 784, Arapçadan 4 bin 331, Almancadan 2 bin 570, Fransızcadan 1028, Rusçadan 735 kişi girecek.

AYT ve YDT saat kaçta başlayacak/bitecek? 22 Haziran Pazar AYT ve YDT oturum saatleri - 2. Resim

İLK OTURUMDA GÖREVLİ SAYISI

Bu sene 2 milyon 560 bin 649 adayın başvurduğu üniversite sınavı saat 10.15'te başladı. YKS'nin ilk oturumu TYT'de adaylara, Türkçe testinde 40, Sosyal Bilimler testinde 20, Temel Matematik testinde 40, Fen Bilimleri testinde 20 soru olmak üzere 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi.

TYT, Türkiye'nin 81 ili ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil olmak üzere 250 sınav merkezinde uygulandı. 7 bin 848 bina ve 143 bin 213 salonda gerçekleştirilen ilk oturumda 333 bin 836 kişi görev aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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