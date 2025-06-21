YKS piercing, kemer, para, küpe yasak mı? 2025 YKS sınavda yasak eşyalar

Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Haziran 2025 09:05 - Güncelleme: 21 Haziran 2025 09:05 - Güncelleme:

2025 YKS ilk oturumu TYT'ye kısa bir süre kala ÖSYM, sınav salonuna alınması yasak olan eşyaları ve izin verilen malzemeleri duyurdu. Piercing, kemer, para, küpe gibi eşyaların yasak olup olmama durumu merak ediliyor. 2025 YKS sınavda yasak eşyalar ve malzemeler ÖSYM kılavuzuyla belli oldu.

21 Haziran Cumartesi günü TYT oturumu ile başlayan 2025 YKS sınavları öncesi sınav salonuna alınan ve alınmayan eşyalar dikkat çekiyor. Sınav salonuna girmeden önce adaylar, YKS piercing, kemer, para, küpe yasak mı sorgulamasını yapıyor. YKS PİERCİNG YASAK MI? ÖSYM’nin 2025 YKS kılavuzuna göre, sınav salonuna basit, taşsız, metal top veya sivri uçlu piercingler dışında piercing getirmek yasaktır. Taşlı veya süslü piercinglerin sınav salonuna alınmayacağı açıkça belirtiliyor. YKS KEMER YASAK MI? YKS’de TYT, AYT ve YDT oturumlarında kemer kullanımı, yalnızca basit tokalı kemerlere izin verilecek şekilde sınırlandırıldı. Metal veya süslü tokalara sahip kemerler, sınav salonuna alınmayacak. 2025 YKS HANGİ EŞYALAR YASAK? YKS’de sınav salonuna alınması yasak olan eşyalar, ÖSYM tarafından detaylı bir şekilde listelendi. Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, Bluetooth cihazları, kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtarlık, araç anahtarı, plastik veya metal içerikli eşyalar (basit toka, ulaşım kartı, kağıt para hariç), elektronik cihazlar, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, güneş gözlüğü (numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartları, kesici-delici aletler, kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kağıdı, defter, kitap, ders notu, pergel, cetvel, hesap makinesi, yiyecek-içecek (etiketsiz şeffaf pet şişede su hariç) ve kutu/şişe ilaç gibi eşyalar kesinlikle yasak. ÖSYM, bu eşyaların sınav salonuna getirilmesi durumunda sınavın geçersiz sayılabileceğini belirtiyor. İlgili Haber YKS'ye ojeyle girilir mi, yasak mı? Sınavda uyulması gereken kurallar YKS kapılar ne zaman, kaçta kapanıyor? 2025 YKS sınava son giriş saati TYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 2025 YKS soru sayısı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan