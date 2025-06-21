YKS kapılar ne zaman, kaçta kapanıyor? 2025 YKS sınava son giriş saati

2025 YKS bu hafta sonu 21-22 Haziran’da gerçekleşiyor. Sınav öncesi adaylar TYT, AYT ve YDT oturumlarına adayların sınav giriş ve kapı kapanış saatlerine dikkat ediyor. YKS kapılar ne zaman kapanıyor, sınava son giriş saati merak edildi.

Milyonlarca üniversite adayı, 2025 YKS için son hazırlıklarını tamamlarken sınav giriş saatleri ve kapı kapanış saatleri en çok merak edilen konular arasında yer aldı. YKS kapılar ne zaman, kaçta kapanıyor sınav öncesi dikkat çekiyor.

YKS KAPILAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılarak sınav salonuna aday alımı tamamlanıyor.

2025 YKS’de, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için sınav binalarına giriş, sınav sabahı saat 10.00’da sona eriyor.

Yabancı Dil Testi (YDT) için ise bu süre öğleden sonra 15.30 olarak belirlendi. Bu saatlerden sonra gelen adaylar, hiçbir şekilde sınav binalarına alınmayacak.

YKS KAPILAR KAÇTA KAPANIYOR?

2025 YKS’de kapı kapanış saati her oturumun sınav başlangıç saatinden 15 dakika önce kapılar kapanıyor.

21 Haziran 2025 Cumartesi TYT ve AYT 22 Haziran 2025 Pazar için sınav binalarının kapıları saat 10.00’da kapanacak. 22 Haziran 2025 Pazar YDT için ise kapılar 15.30’da kapanarak salonlara aday alımı yapılmayacak.

YKS'YE GEÇ KALIRSAM NE OLUR?

YKS’ye geç kalan adaylar, ÖSYM’nin katı kuralları nedeniyle sınav binalarına alınmıyor ve sınav haklarını kaybediyor. TYT ve AYT için saat 10.00, YDT için ise 15.30’dan sonra gelen adaylar, sınav salonlarına giriş yapamıyor.

YKS SINAV SALONUNA SON GİRİŞ SAATİ

TYT ve AYT için sınav binalarına son giriş saati 10.00, YDT için ise 15.30 olarak belirlendi. Bu saatlerden sonra gelen adaylar sınav salonuna alınmayacak. Adayların sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi ile sınav binasında kapı kapanış saatinden önce bulunması gerekiyor.