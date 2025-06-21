YKS ilk ve son kaç dakika çıkılmaz? TYT, AYT ve YDT sınav başlangıç bitiş saatleri

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı! 2,5 milyondan fazla adayın katılacağı TYT, AYT ve YDT oturumlarında sınav başlangıç ve bitiş saatleri belli oldu. Bunun yanı sıra adaylar YKS ilk ve son kaç dakika çıkılmaz, sınavdan en erken çıkma süresini araştırıyor.

Türkiye genelinde 250 sınav merkezinde düzenlenecek 2025 YKS üniversite hayali kuran milyonlarca adayın geleceğini şekillendirecek. ÖSYM’nin belirlediği sıkı kurallar çerçevesinde, YKS'de en erken çıkış saati ve yasaklar, adayların dikkat etmesi gereken en önemli detaylar arasında yer alıyor.

YKS İLK KAÇ DAKİKA ÇIKILMAZ?

ÖSYM, sınav güvenliğini sağlamak amacıyla YKS’nin her oturumunda belirli sürelerde salonu terk etmeyi yasaklıyor.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınavın ilk 120 dakikası, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için ilk 135 dakikası ve Yabancı Dil Testi (YDT) için ilk 90 dakikası boyunca adayların sınav salonundan çıkması kesinlikle yasaktır. Ayrıca sınavın son 15 dakikası sınav salonunu terk etmeleri yasaktır.

Bu sürelerde, tuvalet ihtiyacı da dahil olmak üzere herhangi bir nedenle salonu terk eden adayların sınavı geçersiz sayılarak tekrar salona alınmayacaklar.

YKS'DE EN ERKEN KAÇTA ÇIKILIR?

YKS oturumlarında sınavı erken tamamlayan adaylar, belirli zaman aralıklarında salonu terk edebilir.

TYT’de sınavın başlamasından 2 saat sonra yani saat 12.15 ile 12.45 arasında, sınavını tamamlayan adaylar soru kitapçığı ve cevap kağıdını eksiksiz teslim ederek çıkabilir.

AYT’de sınavın başlamasından 2 saat 15 dakika sonra yani 12.30 ile 13.00 arasında çıkabilir.

YDT’de ise sınavın başlamasından 1 buçuk saat sonra, yani 17.15 ile 17.30 arasında sınavdan en erken çıkış yapılabiliyor.

Bu süreler dışında sınav salonunda kalan adaylar, sınavın bitiş saatine kadar (TYT için 13.00, AYT için 13.15, YDT için 17.45) salonu terk edemeyecek.

YKS'DE SON KAÇ DAKİKA ÇIKILMAZ?

ÖSYM, sınavın son 15 dakikasında tüm oturumlar için (TYT, AYT ve YDT) adayların sınav salonunu terk etmesini yasaklıyor.

TYT’de saat 12.45’ten sonra, AYT’de 13.00’ten sonra ve YDT’de 17.30’dan sonra sınav salonundan çıkış yapılamıyor. Bu sürelerde sınav salonunda kalmayan veya sınav evrakını eksik teslim eden adayların sınavları geçersiz sayılacak.

TYT, AYT VE YDT SINAV BAŞLANGIÇ BİTİŞ SAATLERİ

2025 YKS, üç oturumdan oluşuyor: TYT, AYT ve YDT.

TYT, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecek yani 13.00’te sona erecek.

AYT, 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 10:15’te başlayacak, 180 dakika sürecek ve 13.15’te bitecek. YDT ise aynı gün saat 15.45’te başlayacak, 120 dakika sürecek, 17.45’te tamamlanacak.

Adayların, sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav binasında hazır bulunması gerekiyor. Sabah oturumları için 10.00, öğleden sonra oturumu (YDT) için 15.30’dan sonra sınav binalarına giriş yapılamayacak.