TYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 2025 YKS soru sayısı

21 Haziran 2025 Cumartesi günü düzenlenecek 2025 YKS TYT oturumu başlangıç ve bitiş saatleri adayların gündeminde. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, TYT sınavı başlangıç ve bitiş saati belli oldu.

YKS sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için adaylar sınav salonlarına doğru yola çıktı. Sınav binası ve salonuna zamanda girmek isteyen öğrenciler, TYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor sorusunu araştırıyor. 2025 ÖSYM sınavda sorulacak soru sayısı ve süreleri açıklanan kılavuz ve takvimle netlik kazandı.

TYT SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

2025 YKS ilk oturumu TYT, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü 10.15'te başlayacak. 165 dakika sürecek sınav 13.00'te sona erecek.

Sınav binalarına ise son 15 dakika kalana kadar öğrenci alınacak. Ancak 10.00'dan sonra öğrenci kabul edilmeyecek. Temel Yeterlilik Testi (TYT), adayların temel matematik, Türkçe, sosyal bilimler ve fen bilimleri alanında yetkinliklerini ölçen bir sınav ve üniversite yerleştirme puanının hesaplanmasında önemli rol oynuyor.

2025 TYT KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

TYT sınavında 40 Türkçe, 20 Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü), 40 Temel Matematik, 20 Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) sorusu olmak üzere toplam 120 soru soruluyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre, 2025 YKS sonuçları 22 Temmuz 2025’te ais.osym.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle sonuçlarını kontrol edebilir.