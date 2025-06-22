AYT’de kalem veriliyor mu? AYT-YDT sınavlarında tekrar kalem verilip verilmediği sorgulanıyor

2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde üç oturumda gerçekleştiriliyor. 21 Haziran Cumartesi günü yapılan Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) ardından gözler ikinci gün uygulanacak olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi’ne (YDT) çevrildi. Sınav heyecanının giderek arttığı bu süreçte, adayların en çok sorguladığı konulardan biri de AYT ve YDT oturumlarında kalem, silgi ve kalemtıraş gibi sınav materyallerinin yeniden verilip verilmeyeceği oldu.

Her yıl ÖSYM tarafından organize edilen YKS kapsamında, adaylara sınav oturumlarında kullanmaları için belirli materyaller sağlanıyor. AYT’de kalem veriliyor mu, YDT tekrar kalem, silgi, kalemtraş verilecek mi merak ediliyordu. 2025 yılı uygulamalarında da bu prosedür değişmedi. TYT’de dağıtılan sınav seti, AYT ve YDT oturumlarında da yeniden adaylara sunulacak.

AYT'DE KALEM VERİLİYOR MU?

2025 YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) 22 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu oturuma katılacak adayların aklındaki en önemli sorulardan biri, sınavda kalem, silgi ve kalemtıraş gibi materyallerin verilip verilmeyeceği.

ÖSYM’nin yıllardır uyguladığı sınav sistemine göre, her oturum için özel olarak hazırlanmış sınav kitleri adaylara sunuluyor. Uygulama 2025 yılında da geçerli olmaya devam ediyor.

AYT oturumuna giren adaylara, tıpkı ilk oturum olan TYT’de olduğu gibi şeffaf bir kutu içerisinde 2 adet kurşun kalem, 1 adet silgi ve 1 adet kalemtıraş temin edilecek. Bu nedenle öğrencilerin kendi kalem ya da silgilerini sınava getirmelerine gerek yok. Hatta bu tip materyallerin sınav salonuna sokulması yasak olduğundan yalnızca ÖSYM tarafından verilen kırtasiye ürünlerinin kullanılması gerekiyor.

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YDT'DE KALEM VERİLİYOR MU?

Yabancı Dil Testi (YDT) 2025 YKS’nin son oturumu olarak yine 22 Haziran Pazar günü uygulanacak. AYT’den sonra yapılacak bu sınavda da sınav materyalleri, adaylara ÖSYM tarafından sunulacak. Her oturumda olduğu gibi YDT oturumunda da sınava giren tüm adaylara içerisinde kalem, silgi ve kalemtıraş bulunan yeni bir sınav seti verilecek.

Kalem veya diğer sınav gereçleri, ÖSYM’nin standart seti dışında salona sokulamayacak.

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ÜNİVERSİTE SINAVINDA YASAK OLAN ŞEYLER NELER?

ÖSYM, sınav güvenliğini sağlamak amacıyla YKS’ye dair kurallar uygulamaktadır. Kurallar gereği adayların sınav salonuna sokması yasak olan birçok eşya bulunuyor.

Sınav günü herhangi bir sorun yaşamamak adına bu kurallara dikkat etmek büyük önem taşıyor. Adayların sınav binalarına cep telefonu, saat, kulaklık, bluetooth gibi elektronik cihazlarla; çanta, cüzdan, anahtarlık, araç anahtarı gibi kişisel eşyalarla; kolye, bilezik, küpe gibi takılarla; kitap, defter, sözlük, not kağıdı gibi yardımcı materyallerle; yiyecek, içecek, ilaç kutusu gibi nesnelerle; pergel, cetvel, hesap makinesi gibi araçlarla gelmeleri kesinlikle yasaktır.

Ayrıca kalem, silgi ve kalemtıraş da dahil olmak üzere kırtasiye ürünleri aday tarafından getirilemez. Çünkü tüm gerkli araçlar ÖSYM tarafından temin edilip sadece sınav setinde verilen malzemeler kullanılabilmekte.

Sınav sabahı sadece geçerli kimlik ve sınav giriş belgesi ile salona gidilmesi öneriliyor.