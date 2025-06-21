2025 YKS sınavına kaç kişi girdi? Bu sene üniversite sınavına katılanların sayısı merak ediliyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 oturumları 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleşiyor. ilk oturumun bugun yapılmasının ardından 2025 YKS'ye girecek aday sayısı da belli oldu. İstedikleri bölümlere girmek isteyen adaylar, YT, AYT ve YDT oturumlarında başarılı olmak için ter dökecek.

2025 YKS katılım sayısı en çok araştırılan konulardan biri oldu. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) başvuran aday sayısını açıkladı.

2025 YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

YKS'ye kaç kişinin katıldığı oturumların sona ermesinin ardından belli olacak. Yarın tamamlanacak oturumun ardından bu sene YKS'y kaç kişinin girdiği netleşecek.

BU SENE ÜNİVERSİTE SINAVINA KAÇ KİŞİ BAŞVURU YAPTI?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 560 bin 649 adayın, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 1 milyon 721 bin 60 adayın, üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise toplam 215 bin 448 adayın başvuru yaptığı bilgisini paylaştı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, sınava ilişkin şu verileri paylaştı:

Ersoy, YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 560 bin 649 adayın, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 1 milyon 721 bin 60 adayın, üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise toplam 215 bin 448 adayın başvurduğunu belirtti.

YDT'ye İngilizce'den 206 bin 784, Arapça'dan 4 bin 331, Almanca'dan 2 bin 570, Fransızca'dan 1028 ve Rusça'dan 735 adayın sınava katılacağını belirten Ersoy, sınavın 81 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Lefkoşa dahil olmak üzere toplam 250 sınav merkezinde yapılacağını kaydetti.