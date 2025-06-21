Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 2025 YKS sınavına kaç kişi girdi? Bu sene üniversite sınavına katılanların sayısı merak ediliyor

2025 YKS sınavına kaç kişi girdi? Bu sene üniversite sınavına katılanların sayısı merak ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2025 YKS sınavına kaç kişi girdi? Bu sene üniversite sınavına katılanların sayısı merak ediliyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 oturumları 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleşiyor. ilk oturumun bugun yapılmasının ardından 2025 YKS'ye girecek aday sayısı da belli oldu. İstedikleri bölümlere girmek isteyen adaylar, YT, AYT ve YDT oturumlarında başarılı olmak için ter dökecek.

2025 YKS katılım sayısı en çok araştırılan konulardan biri oldu. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) başvuran aday sayısını açıkladı. 

2025 YKS sınavına kaç kişi girdi? Bu sene üniversite sınavına katılanların sayısı merak ediliyor - 1. Resim

2025 YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

YKS'ye kaç kişinin katıldığı oturumların sona ermesinin ardından belli olacak. Yarın tamamlanacak oturumun ardından bu sene YKS'y kaç kişinin girdiği netleşecek.

2025 YKS sınavına kaç kişi girdi? Bu sene üniversite sınavına katılanların sayısı merak ediliyor - 2. Resim

BU SENE ÜNİVERSİTE SINAVINA KAÇ KİŞİ BAŞVURU YAPTI?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 560 bin 649 adayın, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 1 milyon 721 bin 60 adayın, üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise toplam 215 bin 448 adayın başvuru yaptığı bilgisini paylaştı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, sınava ilişkin şu verileri paylaştı:

Ersoy, YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 560 bin 649 adayın, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 1 milyon 721 bin 60 adayın, üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise toplam 215 bin 448 adayın başvurduğunu belirtti.

YDT'ye İngilizce'den 206 bin 784, Arapça'dan 4 bin 331, Almanca'dan 2 bin 570, Fransızca'dan 1028 ve Rusça'dan 735 adayın sınava katılacağını belirten Ersoy, sınavın 81 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Lefkoşa dahil olmak üzere toplam 250 sınav merkezinde yapılacağını kaydetti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ukrayna topraklarında kaç Rus askeri var? Zelenskiy sayıyı açıkladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TYT puanıyla seçilecek bölümler neler? 2025 TYT puanı ile 2 - 4 yıllık bölümler sıralı tam listesi - HaberlerTYT puanıyla seçilecek bölümler neler? 2025 TYT puanı ile 2 - 4 yıllık bölümler sıralı tam listesiNihal Candan kaç kardeş? Candan kardeşler sosyal medyanın odağında - HaberlerNihal Candan kaç kardeş? Candan kardeşler sosyal medyanın odağındaNur Yerlitaş ne zaman öldü? Yıllar önce Nur Yerlitaş Nihal Candan’a söylediği sözler yeniden gündem oldu - HaberlerNur Yerlitaş ne zaman öldü? Yıllar önce Nur Yerlitaş Nihal Candan’a söylediği sözler yeniden gündem olduYKS kitapçıkları geri veriliyor mu? ÖSYM cevapladı - HaberlerYKS kitapçıkları geri veriliyor mu? ÖSYM cevapladıKadir Canpolat kimdir, hangi partiden? Hayatı ve biyografisi - HaberlerKadir Canpolat kimdir, hangi partiden? Hayatı ve biyografisiYKS sınav görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? ÖSYM gözetmen paraları - HaberlerYKS sınav görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? ÖSYM gözetmen paraları
Sonraki Haber Yükleniyor...