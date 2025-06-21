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YKS kitapçıkları geri veriliyor mu? ÖSYM cevapladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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YKS kitapçıkları geri veriliyor mu? ÖSYM cevapladı
YKS, ÖSYM, Gizlilik, Güvenlik, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün 2 milyon 560 bin 649 adayın başvurduğu YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) Türkiye genelinde KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki 250 sınav merkezinde gerçekleşti. Adaylar, "YKS kitapçıkları sınav sonunda geri alınabilir mi?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte tüm ayrıntılar...

YKS sınavında kullanılan soru kitapçıkları ile cevap kağıtlarının sınavın bitiminde 6114 sayılı Kanun kapsamında, salon görevlilerine teslim edilmesi gerektiği ÖSYM tarafından duyuruldu.

YKS kitapçıkları geri veriliyor mu? ÖSYM cevapladı - 1. Resim

Sınavı tamamlayan adayların sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren soru kitapçıkları için 6 ay, cevap kağıtları için 1 yıl saklanıyor ve sonrasında imha ediliyor.

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KİTAPÇIKLAR NEDEN GERİ VERİLMİYOR?

Soru kitapçıklarının adaylara verilmesinin, kopya ve paylaşım riskleri taşıdığı için kitapçıklar geri verilmez.

ÖSYM, “Temel Soru Kitapçığı” kapsamında yalnızca sınavın bitmesiyle sınırlı sayıda soruları paylaşır. Tüm soru kitapçıları gizli kalır.  Sosyal medyada kitapçık paylaşılması halinde yasal işlemler başlatılmaktadır.

YKS kitapçıkları geri veriliyor mu? ÖSYM cevapladı - 3. Resim

Sınav kitapçığının adaylara verilmemesi, sınav güvenliğini artırmak ve adil bir değerlendirme süreci sağlamaktır. Bu nedenle bu  uygulamalar resmî ÖSYM politikaları arasında yer alıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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