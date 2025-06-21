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YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? ÖSYM açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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YKS&#039;de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? ÖSYM açıkladı
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Adaylar 2025 YKS oturumlarının ardından ÖSYM’nin puanlama sistemini araştırıyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarında uygulanacak sisteme göre YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, kaç yanlış bir doğruyu götürüyor detayları merak ediliyor.

21-22 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenen 2025 YKS sınavında milyonlarca öğrenci üniversite hayali için ter dökecek. ÖSYM’nin puanlama sistemi, özellikle “YKS'de4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?” sorusu, adayların sınav öncesi en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

YKS'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

ÖSYM’nin 2025 YKS kılavuzunda belirttiği üzere, sınavın tüm oturumlarında (Temel Yeterlilik Testi - TYT, Alan Yeterlilik Testi - AYT ve Yabancı Dil Testi - YDT) 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürüyor. Bu sisteme göre, doğru cevap sayısından yanlış cevapların dörtte birinin çıkarılarak ham puan (net) hesaplanması yapılıyor.

YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu

YKS'DE KAÇ YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR?

2025 YKS’de, ÖSYM’nin resmi açıklamalarına göre tüm oturumlarda 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürüyor. Bu kural, TYT’de Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testlerinde, AYT’de alan testlerinde ve YDT’de yabancı dil sorularında istisnasız uygulanıyor.

ÖSYM’nin 2025 YKS’ye ilişkin verilerine göre, TYT’ye 2 milyon 560 bin 649, AYT’ye 1 milyon 721 bin 60 aday katıldı.

YKS'de kaç doğru kaç yanlış götürüyor

YKS NET HESAPLAMA 

Doğru cevap sayısından yanlışların dörtte biri çıkarıldıktan sonra elde edilen ham puan, testlerin katsayıları ve Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ile birleşerek yerleştirme puanını oluşturuyor. Yanlış cevapların artması, doğru cevapların etkisini azaltarak sıralamayı olumsuz etkileyebilir.

Uzmanlar, emin olunmayan sorularda eleme yöntemiyle doğru şıkka ulaşmayı veya soruyu boş bırakmayı öneriyor. ÖSYM’nin kılavuzuna göre, TYT’de 165 dakika, AYT’de 180 dakika süre tanınıyor. Buna göre soru başına ortalama 1-1,5 dakika düşüyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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