Üniversitesi sınavı saat kaçta bitiyor, kaç dakika kaldı? 2025 YKS TYT oturumu başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Haziran 2025 11:29 - Güncelleme: 21 Haziran 2025 11:29 - Güncelleme:

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2025 YKS adayları TYT oturumu için sınav salonlarını doldurdu. Sınavın başlamasının ardından okul bahçelerinde bekleyen veliler üniversite sınavı saat kaçta bitiyor, kaç dakika kaldı sorgulaması yapıyor. 2025 YKS bitiş saati sınav takvimi ile netlik kazandı.

Üniversitesi sınavı saat kaçta bitiyor, kaç dakika kaldı gündemde yer alıyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca üniversite adayı, 2025 YKS sınavının ilk oturumu 21 Haziran Pazar günü gerçekleşen TYT sınavında ter döküyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavın oturum süresi ve bitiş saati belli oldu. ÜNİVERSİTE SINAVI SAAT KAÇTA BİTİYOR, KAÇ DAKİKA KALDI? 2025 YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te başladı ve 165 dakika sürecek şekilde 13.00’te sona erecek. İkinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT), 22 Haziran Pazar günü saat 10.15’te başlayarak 180 dakika sonunda 13.15’te tamamlanacak. Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün saat 15.45’te başlayıp 120 dakika sonra 17.45’te bitecek. Sınava 15 dakika kala sınav salonlarına giriş kapanıyor. ÜNİVERSİTE SINAVI KAÇ SAAT, DK SÜRÜYOR? YKS'nin ilk oturumu TYT, 120 sorudan oluşuyor ve 165 dakika sürüyor., Türkçe (40 soru), Sosyal Bilimler (20 soru), Temel Matematik (40 soru) ve Fen Bilimleri (20 soru) testlerini içeriyor. YKS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR? YKS sonuçlarının 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanması bekleniyor. Sınava giren üniversite adayları sonuçlarını ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr sitesi üzerinden sorgulayabilecek. İlgili Haber YKS ilk ve son kaç dakika çıkılmaz? TYT, AYT ve YDT sınav başlangıç bitiş saatleri TYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 2025 YKS soru sayısı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan