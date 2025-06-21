Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > YKS sınav görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? ÖSYM gözetmen paraları

YKS sınav görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? ÖSYM gözetmen paraları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
YKS sınav görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? ÖSYM gözetmen paraları
YKS, ÖSYM, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ÖSYM görevli ücretleri 2025 YKS sonrası araştırılıyor. YKS sınavlarında görevli personel, gözetmen, salon başkanı ve bina sorumlusu için belirlenen ücretlerin hesaplara yatacağı tarih araştırılıyor.

21-22 Haziran 2025 tarihlerinde 81 ilde ve yurt dışında gerçekleşen YKS, milyonlarca adayın katılımıyla gerçekleşiyor. TYT oturumu geride kalırken sınavda görev alan, öğretmenler, akademik personel ve yöneticiler için ödenen görevli ücretleri gündeme geldi.

YKS SINAV GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

ÖSYM’nin sınav görevlisi ücret ödeme takvimine göre, 2025 YKS’de görev alan personelin ödemeleri, sınavın tamamlanmasından yaklaşık bir hafta sonra yani 28 Haziran 2025 tarihinden itibaren hesaplara yatmaya başlayacak. Ödemeler, sınav kurallarına göre sınavdan bir hafta sonra hesaplara geçmeye başlıyor. 

YKS sınav görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? ÖSYM gözetmen paraları - 1. Resim

ÖSYM GÖZETMEN PARASI NE KADAR?

ÖSYM tarafından 2025 YKS için belirlenen sınav görevlisi ücretleri, görev türüne göre farklılık gösteriyor. Ocak-Haziran 2025 döneminde geçerli olan tutarlar şu şekilde:

Bina Yöneticisi 1.384

Bina Sınav Sorumlusu 1.720

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 1.521

Salon Başkanı 1.338

Gözetmen 1.223

Yedek Gözetmen 1.070

YKS sınav görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? ÖSYM gözetmen paraları - 2. Resim

ÖSYM GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

YKS sınavında ÖSYM görevli ücretleri, sınavdan yaklaşık bir hafta sonra hesaplara yatıyor.

Temmuz 2025’teki memur maaşı zammıyla birlikte YKS görevli ücretleri artacak. Yeni ücretler, memur maaşı katsayısına ve enflasyon oranlarına göre güncellenecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta istenmeyen adam! 6 milyon euro kriz çıkardı, son teklifi de kabul etmediNihal Candan'ın vefatından sonra açıkladı! Derya Uluğ'dan dikkat çeken itiraf
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sağaltıcı ne demek? TDK sözlük anlamı - HaberlerSağaltıcı ne demek? TDK sözlük anlamı2025 YKS zor muydu, kolay mıydı? TYT sınavı yorumları - Haberler2025 YKS zor muydu, kolay mıydı? TYT sınavı yorumlarıSu Candan kimdir, kaç yaşında? Nihal Candan'ın kız kardeşi - HaberlerSu Candan kimdir, kaç yaşında? Nihal Candan'ın kız kardeşiYKS'de baraj var mı? TYT, AYT ve YDT baraj puanı uygulaması - HaberlerYKS'de baraj var mı? TYT, AYT ve YDT baraj puanı uygulamasıGök bilimci, bilim dalı, olağanüstü, katetmek nasıl yazılır?2025 YKS TYT sorusu - HaberlerGök bilimci, bilim dalı, olağanüstü, katetmek nasıl yazılır?2025 YKS TYT sorusuYKS TYT soruları ve cevap anahtarı 2025: Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler soru ve cevap kitapçığı açıklandı mı? - HaberlerYKS TYT soruları ve cevap anahtarı 2025: Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler soru ve cevap kitapçığı açıklandı mı?
Sonraki Haber Yükleniyor...