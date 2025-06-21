YKS sınav görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? ÖSYM gözetmen paraları

ÖSYM görevli ücretleri 2025 YKS sonrası araştırılıyor. YKS sınavlarında görevli personel, gözetmen, salon başkanı ve bina sorumlusu için belirlenen ücretlerin hesaplara yatacağı tarih araştırılıyor.

21-22 Haziran 2025 tarihlerinde 81 ilde ve yurt dışında gerçekleşen YKS, milyonlarca adayın katılımıyla gerçekleşiyor. TYT oturumu geride kalırken sınavda görev alan, öğretmenler, akademik personel ve yöneticiler için ödenen görevli ücretleri gündeme geldi.

YKS SINAV GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

ÖSYM’nin sınav görevlisi ücret ödeme takvimine göre, 2025 YKS’de görev alan personelin ödemeleri, sınavın tamamlanmasından yaklaşık bir hafta sonra yani 28 Haziran 2025 tarihinden itibaren hesaplara yatmaya başlayacak. Ödemeler, sınav kurallarına göre sınavdan bir hafta sonra hesaplara geçmeye başlıyor.

ÖSYM GÖZETMEN PARASI NE KADAR?

ÖSYM tarafından 2025 YKS için belirlenen sınav görevlisi ücretleri, görev türüne göre farklılık gösteriyor. Ocak-Haziran 2025 döneminde geçerli olan tutarlar şu şekilde:

Bina Yöneticisi 1.384

Bina Sınav Sorumlusu 1.720

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 1.521

Salon Başkanı 1.338

Gözetmen 1.223

Yedek Gözetmen 1.070

ÖSYM GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

YKS sınavında ÖSYM görevli ücretleri, sınavdan yaklaşık bir hafta sonra hesaplara yatıyor.

Temmuz 2025’teki memur maaşı zammıyla birlikte YKS görevli ücretleri artacak. Yeni ücretler, memur maaşı katsayısına ve enflasyon oranlarına göre güncellenecek.