YKS'de baraj var mı? TYT, AYT ve YDT baraj puanı uygulaması

2025 YKS sınavları bu hafta sonu uygulanıyor. Üniversite adayları YKS'de baraj var mı konusuna dair araştırmalarını sürdürüyor. TYT, AYT ve YDT baraj puanı uygulaması devam edip etmediği merak edildi.

Üniversite sınavı için 2025 YKS sınavına giren adaylar, sınavların ardından alacakları puana dair araştırmalarını sürdürüyor. Sıklıkla aratılan konular arasında ise "YKS'de baraj var mı?" sorgulanıyor.

YKS'DE BARAJ VAR MI?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2022 yılında alınan kararla, YKS’de baraj puanı uygulaması tamamen kaldırıldı. Daha önce TYT’de en az 150, AYT’de ise 180 puan alma zorunluluğu olan adaylar, artık bu sınırlara takılmadan tercih yapabiliyor.

Ancak TYT puanının hesaplanması için Türkçe veya Temel Matematik testlerinden en az 0,5 ham net yapma şartı hala geçerli.

TYT OLMADAN AYT PUANI HESAPLANIR MI?

TYT’de Türkçe veya Matematik’ten en az 0,5 net yapamayan adayların AYT ve YDT puanları hesaplanmaz. Adaylar TYT oturumuna girmek zorunda.

TYT, AYT VE YDT BARAJ PUANI UYGULAMASI KALKTI MI?

2025 YKS’de TYT, AYT ve YDT için baraj puanı uygulaması bulunmuyor. YÖK’ün 2022’de aldığı kararla, TYT’de 150, AYT ve YDT’de 180 puan barajı kaldırıldı. Böylece puanları hesaplanan tüm adaylar, ilgili puan türlerinde tercih yapma hakkına sahip. Ancak TYT’de Türkçe veya Matematik’ten 0,5 net, AYT’de ilgili puan türü için (Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık, Dil) en az 0,5 net yapılması gerekiyor. Bu şartı sağlayamayan adayların puanları hesaplanmıyor.

2025 YKS BARAJ OLACAK MI?

2025 YKS’de baraj puanı uygulaması olmayacak. YÖK’ün 2022 kararına bağlı olarak bu sistem devam ediyor. Adayların TYT, AYT ve YDT puanlarının hesaplanması için ilgili testlerde en az 0,5 ham net yapılması gerekiyor.

TYT’de Türkçe veya Matematik’ten, AYT’de ise Matematik, Fen Bilimleri, Türk Dili ve Edebiyatı veya Sosyal Bilimler-1 testlerinden 0,5 net alınması gerekiyor.