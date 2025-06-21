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Gökbilimci, bilim dalı, olağanüstü, katetmek nasıl yazılır?2025 YKS TYT sorusu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gökbilimci, bilim dalı, olağanüstü, katetmek nasıl yazılır?2025 YKS TYT sorusu
TYT, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 YKS TYT oturumu geride kaldı. Sınavdan çıkan adaylar 2025 YKS TYT’de sorulan “gökbilimci, bilim dalı, olağanüstü, kat etmek” kelimelerinin ayrı mı, nasıl yazıldığı araştırıyor. TDK'ye göre bu kelimelerin yazımı netleşti.

21 Haziran 2025’te gerçekleşen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumunda, Türkçe testinde sorulan kelime yazım soruları adayların dikkatini çekti. Özellikle “gökbilimci, bilim dalı, olağanüstü, katetmek kat etmek” kelimelerinin doğru yazımı, sınav sonrası sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. 

GÖKBİLİMCİ NASIL YAZILIR, AYRI MI?

Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre, “gökbilimci” kelimesi birleşik yazılır ve doğru yazımı “gökbilimci” şeklindedir. Bu kelime, “gök” ve “bilimci” kelimelerinin birleşmesiyle oluşur ve astronomi alanında çalışan kişiyi ifade eder.

TDK’nin birleşik kelime kurallarına göre, anlam bütünlüğü sağlayan bu tür kelimeler ayrı yazılmaz.

Gökbilimci, bilim dalı, olağanüstü, katetmek nasıl yazılır?2025 YKS TYT - 1. Resim

BİLİM DALI NASIL YAZILIR, AYRI MI?

TDK’ya göre “bilim dalı” kelimesi ayrı yazılır ve doğru yazımı “bilim dalı” şeklindedir. Bu ifade, birleşik kelime oluşturmaz ve iki ayrı kelime olarak kullanılır. “Bilim” bir disiplini, “dalı” ise onun alt kategorisini ifade eder.

OLAĞANÜSTÜ AYRI MI, BİRLEŞİK Mİ?

TDK’ya göre “olağanüstü” kelimesi birleşik yazılır ve doğru yazımı “olağanüstü” şeklindedir. “Olağan” ve “üstü” kelimelerinin birleşmesiyle oluşan bu kelime, sıradan olmayan, dikkat çekici durumları ifade eder. TDK’nin birleşik kelime kurallarına göre, sıfat olarak kullanılan bu tür kelimeler birleşik yazılır. 

Gökbilimci, bilim dalı, olağanüstü, katetmek nasıl yazılır?2025 YKS TYT - 2. Resim

KAT ETMEK Mİ KATETMEK Mİ?

TDK’ya göre doğru yazım “katetmek” şeklindedir ve bu fiil birleşik yazılır. “Kat etmek” ayrı bir kullanım olarak kabul edilmez; “katedilen mesafe” ya da “katedilen yol” gibi ifadelerde fiil birleşik yazılır ve bir mesafeyi aşmayı ifade eder.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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