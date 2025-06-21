YKS TYT soruları ve cevap anahtarı 2025: Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler soru ve cevap kitapçığı açıklandı mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Haziran 2025 12:33 - Güncelleme: 21 Haziran 2025 13:23 - Güncelleme:

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2025 YKS'nin ilk oturumu TYT oturumu geride kalırken gözler ÖSYM'nin soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayımlayacağı tarihte. Adaylar TYT soru ve cevap anahtarlarının ne zaman açıklanacağını ve nasıl sorgulanacağını merak ediyor. 2025 YKS TYT Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler soru ve cevap kitapçığı sorgulanıyor.

21 Haziran 2025 Cumartesi günü gerçekleşen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumu, milyonlarca adayın üniversite hayallerine giden yolda ilk adımı oldu. Şimdi adaylar, ÖSYM’nin TYT soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını ne zaman yayımlayacağını araştırıyor. Doğru-yanlışlarını kontrol ederek puanlarını hesaplamak isteyen adaylar YKS TYT cevap anahtarı açıklandı mı, soru cevap kitapçığı sorgulama ekranı araştırılıyor. YKS TYT CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI? ÖSYM’nin geçmiş yıllardaki uygulamalarına bakıldığında, YKS’nin her oturumu (TYT, AYT, YDT) sonrası soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının genellikle sınavın aynı günü akşam saatlerinde veya en geç ertesi gün yayımlıyor. ÖSYM, temel soru kitapçıklarının yüzde 10’luk kısmını kamuoyuyla paylaşıyor. ÖSYM’nin resmi sitesinde henüz net bir saat belirtilmedi. Açıklanınca haberimiz güncellenecektir. YKS TYT SORU CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 21 Haziran 2025 itibarıyla TYT soru ve cevap anahtarları henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. Sınavın tamamlanmasının ardından ÖSYM’nin soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını hazırlayıp yayımlama süreci sınav günü akşamı veya ertesi günlerde gerçekleşiyor. Adaylar, ÖSYM’nin resmi duyurularını takip ederek güncel bilgilere ulaşabilir. ÖSYM’nin geçmiş yıllarda soru kitapçıklarının yüzde 10’unu PDF formatında kamuoyuyla paylaştığı biliniyor. Bu yılda aynı prosedürün uygulanması bekleniyor. TYT A B C KİTAPÇIĞI SORU VE CEVAPLARI SAAT KAÇTA YAYINLANACAK? 2025 YKS ilk oturumu TYT, 13.00'te sona erdi. Soru kitapçıklarının ilerleyen saatlerde veya 22 Haziran Pazar günü AYT ve YDT oturumlarının ardından açıklanması bekleniyor. 2025 YKS TYT SORU CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI 2025 YKS TYT soru ve cevap anahtarlarına ulaşmak için adaylar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi osym.gov.tr üzerinden kamuoyuna açık yüzde 10’luk soru kitapçığını PDF formatında indirebilecek. İlgili Haber YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? ÖSYM açıkladı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan