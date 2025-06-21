2025 YKS zor muydu, kolay mıydı? TYT sınavı yorumları

2025 YKS TYT oturumu geride kaldı. Sınava giren öğrenciler sosyal medyada Türkçe, Matemetik, Fen ve Felsefe testlerine dair yorumlarını paylaşıyor. Adaylar sınavın zorluk seviyesini geçmiş yıllara göre kıyaslarken TYT sınavı yorumlarını paylaşıyor. 2025 YKS zor olup olmadığı gündeme geliyor.

2025 YKS ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) tamamlandı. Sınav sonrası sosyal medya platformları ve forumlar adayların, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Felsefe sorularına ve "2025 YKS zor muydu, kolay mıydı" yorumlarıyla dolup taştı.

2025 YKS ZOR MUYDU?

2025 YKS TYT sınavına ilişkin soruları ve alınan puanlara dair resmi veriler açıklanmadığından sınav hakkında zor veya kolay yorumu yapılamaz. Ancak sosyal medyada 2025 YKS sınavına giren öğrenciler, genel olarak önceki yıllara kıyasla orta zorlukta bir sınav olarak değerlendirdi.

Bazı testler, adayları şaşırttı. Türkçe testinde uzun paragraflı sorular dikkat çekerken Matematik’te işlem yoğunluğu ve karmaşık problem soruları zaman yönetimi açısından zorlayıcı bulundu.

Fen Bilimleri’nde grafik ve yoruma dayalı sorular, Felsefe’de ise soyut “kuşku” sorusu gibi seçici sorular sınavın ayırıcı yönlerini oluşturdu. Eğitimciler ise düzenli çalışan adayların avantaj sağladığını belirtiyor.

ÖSYM’nin 2025 TYT’de 120 soruya 165 dakika süre tanıması, çoğu adaya yeterli gelse de özellikle Matematik’teki problem soruları ve Türkçe'deki paragraf sorularının uzunluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencileri zorladı. Sınavın zorluk seviyesi, sınava hazırlanma düzeyine göre farklılık göstermekte.

2025 YKS TYT SINAVI YORUMLARI

Adaylar sosyal medyada sınava dair, Türkçe testinde, paragrafların uzun ancak anlaşılır olduğu belirtilirken anlam soruları ise bazı adayları rahatlattı.

Matematik’te, geometri ve mantık sorularının kolay bulunduğu ancak problem sorularının karmaşıklığı nedeniyle zaman kaybı yaşandığı sıkça dile getirildi. Fen Bilimleri’nde Fizik ve Kimya’nın orta, Biyoloji’nin ise yoruma dayalı sorularıyla dikkat çektiği görülüyor.