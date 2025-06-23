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Üniversite sınavı ne zaman açıklanacak? 2025 YKS sınav sonuçları tarihi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Üniversite sınavı ne zaman açıklanacak? 2025 YKS sınav sonuçları tarihi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milyonlarca aday üniversite sınavı sürecini 22 Haziran tarihinden itibaren tamamladı. Üniversite sınavı sonuçları için ise meraklı bekleyiş başladı. YKS sınav sonuç tarihi heyecanla araştırılırken birçok öğrenci tercihlerin başlama tarihini de merak ediyor. Üniversite sınavı ne zaman açıklanacak, üniversite tercihleri ne zaman başlayacak soruları gündeme taşındı.

Milyonlarca üniversite adayı için kritik bekleyiş başladı. 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından gözler sonuçların ilan edileceği tarihe çevrildi.

Üniversite sınavı ne zaman açıklanacak? 2025 YKS sınav sonuçları tarihi - 1. Resim

ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin yayımladığı 2025 sınav takvimine göre YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti. Tüm adaylar TYT, AYT ve YDT oturumlarında aldıkları puanları 22 Temmuz 2025 Salı günü itibarıyla öğrenebilecek.

Üniversite sınav sonuçları https://sonuc.osym.gov.t adresinden erişime açılacak. Adayların sonuçlarını görüntüleyebilmesi için T.C. kimlik numarası ve ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) şifresiyle giriş yapmaları gerekiyor.

Üniversite sınavı ne zaman açıklanacak? 2025 YKS sınav sonuçları tarihi - 2. Resim

YKS TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci de başlayacak. ÖSYM tercih işlemlerine dair tüm detayları kamuoyuna duyuracak.

Adaylar resmi tercih kılavuzu yayımlandıktan sonra aldıkları puan, başarı sıralaması ve mezuniyet durumlarına göre tercih işlemlerini yaparak diledikleri üniversiteye yerleşmek için seçim yapacak.

Tercihler ÖSYM’nin AİS sistemi üzerinden online olarak alınıyor. Bu süreçte adayların tercih kılavuzunu dikkatle incelemesi ve puanlarına uygun şekilde tercih listesi oluşturması gerekiyor. Tercih dönemi ise genelde 7-10 gün arasında sürüyor.

YKS tercih dönemi için net tarih kılavuz yayımlandığında belli olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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