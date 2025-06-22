2025 YKS soru ve cevap anahtarı: YKS (TYT, AYT, YDT) soru ve cevap anahtarı kitapçığı açıklandı mı?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen oturumlarla tamamlandı. Üniversiteye giriş yolculuğunda milyonlarca adayın ter döktüğü sınavların ardından şimdi gözler, ÖSYM tarafından paylaşılacak olan soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarında. Tüm adaylar YKS (TYT, AYT, YDT) soru ve cevap anahtarı kitapçığı açıklandı mı büyük bir heyecan ve merakla araştırmaya başladı.

2025 YKS maratonu sona erdi. Üç oturumdan oluşan sınav süreci; 21 Haziran Cumartesi günü Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran Pazar günü Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve 23 Haziran Pazartesi günü Yabancı Dil Testi (YDT) ile tamamlandı.

Yaklaşık 2,5 milyon adayın katılım gösterdiği sınavların ardından gözler şimdi ÖSYM tarafından yayımlanacak olan soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına çevrildi. TYT, AYT ve YDT soru cevap anahtarı ve sınav sonuçlarının hangi tarihte duyurulacağı merakla bekleniyor.

2025 YKS SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

Üniversiteye geçiş sürecinde milyonlarca adayın katıldığı 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarıyla 21-23 Haziran tarihleri arasında tamamlandı.

Sınavların sona ermesiyle birlikte, öğrenciler ve veliler gözlerini ÖSYM tarafından açıklanacak olan soru kitapçıklarına ve resmi cevap anahtarlarına çevirdi. TYT, AYT ve YDT oturumlarında sorulan soruların cevaplarının ne zaman erişime açılacağı merak konusu oldu. Henüz 2025 YKS soru ve cevap anahtarı yayınlanmadı, ÖSYM'nin kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor.

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TYT, AYT, YDT SORU CEVAP ANAHTARI KİTAPÇIĞI AÇIKLANDI MI?

2025 yılı sınav takvimi kapsamında uygulanan TYT, AYT ve YDT oturumlarına ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarları henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. Her yıl sınavların ardından ilk olarak soruların %10’luk kısmı erişime açılıyor. Adayların resmi açıklama gelene kadar yalnızca ÖSYM'nin osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak duyuruları takip etmesi önem taşıyor.

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YKS CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçmiş yıllarda uygulanan takvim dikkate alındığında ÖSYM’nin 2025 YKS soru ve cevap anahtarlarını 23 Haziran Pazartesi günü sabah saatlerinde erişime açması bekleniyor. Adaylar Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturuma ait soru kitapçıklarına ve cevap anahtarlarına yalnızca ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

2025 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç heyecanı başladı. ÖSYM’nin resmi takvimine göre 2025 YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 Pazartesi günü açıklanacak.

Adaylar 22 Temmuz itibarıyla ÖSYM’nin AİS ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sınav sonuçlarına erişebilecek. Sonuçların ilan edilmesinin ardından üniversite tercih süreci başlayacak.