AYT zor muydu, kolay mı? Sosyal medya yorum yağmuruna tutuldu!

YKS’nin ikinci oturumu olan AYT 22 Haziran Pazar günü Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin katılımıyla tamamlandı. Sınav sonrası sosyal medya adeta yorum yağmuruna tutuldu. “AYT zor muydu, kolay mıydı?” sorusu kısa sürede sosyal medya platformlarında gündem oldu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) üç oturumdan oluşuyor. 21 Haziran’da yapılan TYT’nin ardından, 22 Haziran’da AYT ve sonrasında YDT (Yabancı Dil Testi) uygulandı. AYT’ye katılan adaylar sınav sonrası yaşadıklarını paylaşırken, sınavın zorluk derecesi üzerine yorumlar dikkat çekti.

AYT ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

2025 AYT oturumuna bu yıl 1 milyon 721 bin 52 aday başvurdu. 4 yıllık lisans eğitimi hedefleyen öğrenciler için kritik önem taşıyan AYT sınavı sonrası sosyal medyada yorumlar peş peşe geldi. Bazı adaylar matematik ve tarih testlerinin oldukça zorlayıcı olduğunu dile getirirken, çoğu kullanıcı ise “bugüne kadar yapılmış en kolay AYT” değerlendirmesini yaptı.

İşte sınavdan sonra sosyal medyada paylaşılan bazı çarpıcı yorumlar:

“AYT matematikte işlem yapmak için sayı arıyorum.”

“4 senedir giriyorum, bu en kolay AYT’ydi.”

“Tarihin en kolay YKS’siydi. Sayısalcıyım ama sınavı o kadar erken bitirdim ki Eşit Ağırlık testini bile çözdüm. Hem tıp hem hukuk gelir.”

“AYT edebiyat paragrafları çok kolaydı.”

“2020’den bile basitti. AYT matematik aşırı kolaydı.”

“Sınavda AYT fen zordu ama Sos1 30 dakikada bitti, 35 sorudan 30 doğru geldi.”

“Bu sene AYT matematik yüzünden eşit ağırlıkçılara geçtiğimiz yıl.”

“13 senedir AYT’ye giriyorum, bu yılki en kolaydı. 74.5 net bekliyorum.”

“Sınavdan sonra artık TYT matematiği bile daha zordu dedim.”

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

AYT sınavı için adaylar ikiye bölündü. Matematik testini zor bulan büyük bir grup varken, edebiyat ve sosyal bilimler testlerinin beklenenden kolay olduğu yönünde ortak bir görüş hakim. “Klasik AYT ayarında en kolay sınavdı” diyenlerin sayısı da bir hayli fazla.

“AYT bir bana mı zordu ya? Edebiyat iyi ama matematik neydi öyle… Kalem bile oynatamadım. Sultan Süleyman bile gelse çözemez.”

Birçok aday özellikle “ilk 10 matematik sorusu” ile TYT’deki benzerliğe dikkat çekti. “TYT matematiğin ilk 10 sorusu AYT’den zordu” diyen öğrenciler de oldu.

“Bu kadar kolay bir AYT sınavından sonra 75 netin altı yapan istediği üniversiteye yerleşemez.”