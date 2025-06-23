Üniversite tercihleri ne zaman? SON DAKİKA ÖSYM açıklaması gündemde

YKS sınavının sona ermesinin ardından gözler tercih takvimine çevrildi. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılım sağlayan adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasıyla tercih maratonuna başlayacak. ÖSYM’nin yayımlayacağı tercih kılavuzuyla üniversitelerin taban ve tavan puanları netlik kazanacak.

YKS sınavının tamamlanmasıyla üniversite tercihlerine zaman sorusu gündeme geldi. ÖSYM takvimine göre 21-22 Haziran’da gerçekleştirilen YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla adayların tercih süreci başlayacak.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Üniversite tercihlerinin yapılacağı tarih resmi olarak açıklanmadı. Ancak önceki yıllar baz alındığında üniversite tercih döneminin temmuz ayının son haftasında başlaması öngörülüyor.

2025 YKS KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2025 YKS yükseköğretim programları ve boş kontenjan kılavuzu henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla adayların tercih maratonu başlayacak.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

YKS tercih tarihlerinin açıklanmasının ardından adaylar tercih işlemlerini, kılavuzda yer alan kurallar doğrultusunda ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından tamamlayacak.

YKS TERCİH SINIRI VAR MI?

2025 YKS Kılavuzunun yayımlanmasının ardından ÖSYM takviminde belirtilen tarihte tercih dönemi başlayacak. Adayların en fazla 24 tercih yapma hakkı bulunacak.

YKS TERCİH SIRALAMASI NASIL OLMALI?

Yirmi dört tercih yapma hakkı sunulan üniversite tercihlerinde YKS sınavından alınan puanın yüzde 10 üstü ilk sıralara, kendi puanı ve sıralamasına eşit yerler orta sıralara ve yerleşmeme riskine karşı puanının yüzde 20 aşağısı ise alt sıralara yazılmalıdır.

YKS KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YKS sınavı, üniversitelere öğrenci yerleştirme amacıyla her yıl düzenlenir.