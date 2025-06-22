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Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2025-2026 Güz dönemi o tarihte başlayacak!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2025-2026 Güz dönemi o tarihte başlayacak!
Üniversiteler, Eğitim, Yaz Tatili, Kayıt, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Üniversitelerin ne zaman açılacağı final sınavlarının tamamlanmasının ardından merak konusu oldu. Milyonlarca üniversite öğrencisi ve akademisyen üniversitelerin açılacağı ve 2025-2026 güz döneminin başlayacağı tarihi araştırmaya başladı.

Okullarda yaz tatiline girmişken 2025-2026 eğitim dönemiyle birlikte üniversitelerin ne zaman açılacağı gündeme geldi. Her final döneminin sona ermesiyle tatile çıkan üniversite öğrencileri, yaz tatilinin biteceği tarihe odaklandı.

Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2025-2026 Güz dönemi o tarihte başlayacak! - 1. Resim

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı eğitim öğretim yılı takvimi kapsamına girmediğinden her üniversite akademik takvimini kendi belirliyor. Bu kapsamda her üniversitenin akademik takvimi farklı olduğundan, güz dönemi başlangıç tarihi değişiklik gösteriyor. Öğrencilerin üniversitelerin açılış tarihi için bağlı oldukları üniversitenin duyurularını takip etmesi öneriyor

Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2025-2026 Güz dönemi o tarihte başlayacak! - 2. Resim

ÜNİVERSİTELER HANGİ AY AÇILACAK?

Üniversiteler genellikle okullarla beraber eylül ayında açılıyor. Ancak her üniversitenin akademik takvimleri de farklılık gösterdiğinden açılış tarihleri değişkenlik gösteriyor.

Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2025-2026 Güz dönemi o tarihte başlayacak! - 3. Resim

ÜNİVERSİTELER KAÇ AY TATİL?

Üniversitelerde 2024-2025 bahar döneminin sona ermesiyle yaz tatili başladı. Üniversiteler Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı eğitim öğretim yılı takvimi kapsamına girmediğinden her üniversite akademik takvimini kendi belirliyor. Bu kapsamda üniversitelerin tatil süreleri de değişkenlik gösteriyor.

Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2025-2026 Güz dönemi o tarihte başlayacak! - 4. Resim

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla üniversiteye kayıt dönemi başlayacak. Önceki yıllar göz önüne alındığında üniversite kayıt işlemlerinin Ağustos ayının son haftalarında yapılması öngörülüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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