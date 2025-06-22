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İsrail son dakika olarak duyurdu, OHAL ilan edildi! Okullar ve iş yerleri kapanacak...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İsrail son dakika olarak duyurdu, OHAL ilan edildi! Okullar ve iş yerleri kapanacak...
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dakika... ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini bombalamasının ardından İsrail'de güvenlik önlemleri arttırıldı. Ordudan gelen son açıklamada OHAL ilan edildiği yer aldı. İsrail'de tüm bölgelerde, eğitim faaliyetleri ve toplanmalar yasaklandı. Tüm iş yerleri kapalı olacak.

Orta Doğu'da sıcak saatler yaşanıyor. Günlerdir konuşuluyordu, ABD de savaşa dahil oldu. Başkan Donald Trump, İran’da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu. Akabinde İsrail'de misillemelere karşı harekete geçildi. 

İSRAİL'DE OHAL İLAN EDİLDİ

ABD'nin son hamlesinin ardından İsrail İç Cephe Komutanlığı, en sıkı güvenlik önlemlerini uygulamaya koydu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın onayı ve durum değerlendirmesinin ardından Pazar günü saat 03.45'ten itibaren iç cephe komutanlığının savunma politikasında derhal geçerli olacak bir değişiklik yapılmasına karar verildi.

OKUL VE İŞ YERLERİ KAPANACAK

Bu değişiklik kapsamında; ülkenin tüm bölgeleri kısıtlı faaliyet düzeyinden çıkartılarak, zorunlu faaliyet düzeyine geçirilecek. Emiler şunu kapsıyor. İsrail'de tüm bölgelerde, tüm eğitim faaliyetleri yasaklandı. Tüm toplanmalar yasaklandı. Tüm iş yerleri kapalı olacak.

NELER OLDU?

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İsrail'e katılarak İran'a hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. ABD'ye ait uçaklar İran'ın 3 nükleer tesisini vurdu. Trump, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada "İran’daki üç nükleer tesise, Fordo, Natanz ve İsfahan dahil olmak üzere gerçekleştirdiğimiz çok başarılı saldırıyı tamamladık. Tüm uçaklar şu anda İran hava sahasının dışında. Fordo’daki birincil hedefe tam bomba yükü bırakıldı"  ifadelerine yer verdi.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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