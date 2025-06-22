İran, İsrail'de 14 stratejik askeri noktayı vurduğunu duyurdu

İran füzeleri Demir Kubbe'yi delmeye devam etti. Dünkü saldırılarda Tel Aviv ve Hayfa'da 14 stratejik askeri noktanın vurulduğunu öne sürüldü.

Balistik füzeleriyle “Demir Kubbe” efsanesini çökerten İran, dünkü saldırıları ile İsrail’i İHA’larla vurup hava savunma sistemini yine çaresiz bıraktı. İHA’nın hedefi olan Beyt Şean şehrindeki binada ciddi hasar oluştu. Demir Kubbe’nin açıklarını keşfeden Tahran “Taktik değiştirdik. Gelişmiş füzelerle nokta atışı vuruş yapıyoruz” dedi.

14 STRATEJİK ASKERİ NOKTA VURULDU

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Nayini, "İşgal altındaki topraklara yönelik 18. dalga roket saldırılarının sonucunda Hayfa ve Tel Aviv'de 14 stratejik askeri nokta başarıyla hedef alındı" dedi.

Nayini, vurulan yerler arasında İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı yapay zeka şirketininin binasıyla Hayfa'nın merkezindeki askeri sanayi yazılım şirketlerinin ofislerinin bulunduğu Yelken Kulesi"nin bu operasyonda uzun menzilli Kadir-F füzesiyle vurulduğunu söyledi.​​​​​​​

İRAN İHA'SI DEMİR KUBBE'Yİ İLK DEFA AŞTI

Öte yandan CNN International’a konuşan İranlı bir yetkili “Saldırılarda füze politikamızı değiştirdik. Artık çok sayıda füze fırlatmak yerine hassas hedeflere karşı gelişmiş güdümlü füzeler kullanıyoruz. Nicelik yerine niteliğe odaklandık” dedi. Üst düzey İranlı yetkilinin yaptığı açıklamanın ardından İran, İsrail’e yeni saldırı düzenledi. İsrail medyası, İsrail’in kuzeyindeki Beyt Şean şehrinde bir binanın insansız hava aracıyla (İHA) vurulduğunu bildirdi. Saldırıda can kaybı ya da yaralı olmazken, İran’a ait Şahid-136 adlı İHA’nın ilk kez İsrail’in Demir Kubbe hava savunma sistemini aşmayı başardığı kaydedildi. Yine Demir Kubbe’nin düşüremediği bir başka İHA ise Hayfa’daki bir eve isabet etti.