Önlisans ve lisans programları için kaç puan almak gerekiyor? 2 yıllık, 4 yıllık üniversite bölümleri

Üniversiteye adım atmak isteyen binlerce aday için 2025 YKS sınavı sona erdi. Sınava katılım sağlayan milyonlarca aday 2 yıllık, 4 yıllık bölümlere kaç puanla girilir sorusuna cevap aramaya başladı. Adaylar, önlisans ve lisans bölümleri için kaç puan gerektiğini ve taban sıralamaları araştırmaya başladı.

YKS sınavı 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından gözler lisans ve önlisans bölümlerinin taban puanlarına çevrildi. Tercih döneminde adaylar, TYT ve AYT puanları ile üniversitelerin 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerine yerleşmek için yarışacak.

2 YILLIK BÖLÜMLERE YERLEŞMEK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

Önlisans programlarına yerleşmek isteyen adaylar, genellikle TYT puanına göre tercih yapıyor. 2025 yılı önlisans programları için ÖSYM’den resmi açıklama gelmese de adayların 180 puan ve üzerini hedeflemesi öneriliyor.

2025 yılına ait taban puanlar, üniversitelerin kontenjanlarına, başvuran aday sayısına ve sınavın zorluk derecesine göre farklılık gösterecek. Geçtiğimiz yılın verilerine göre Acil Durum ve Afet Yönetimi, Ağız ve Diş Sağlığı, Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım, Elektronörofizyoloji gibi TYT ile öğrenci alan sağlık programlarında taban puanlar genellikle 220-280 bandındaydı.

4 YILLIK BÖLÜMLER İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

Lisans programları için adayların AYT puanının olması gerekiyor. Bu programlar; sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türleri ile öğrenci alıyor. Adayların hayalini kurduğu hukuk, psikoloji, mühendislik, öğretmenlik, hemşirelik ve mimarlık gibi bölümler için AYT’den alınacak puan kritik önem taşıyor.

Geçtiğimiz yıllarda 4 yıllık programlara yerleşmek için ortalama olarak 240 ile 400 puan arasında değişen bir başarı göstergesi gerekiyordu. Ayrıca ÖSYM, 2024 yerleştirme sonuçlarına göre bölümlerin taban puanlarını ve başarı sıralarını açıklamıştı.

2 YILLIK ÖNLİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

4 YILLIK LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ