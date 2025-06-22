Ziggurat, kafkassam, tecessüs nedir? AYT soruları gündemde!

YKS sınavının tamamlanmasının ardından AYT oturumundaki bazı sorular gündeme geldi. Sınava katılım sağlayan adaylar ziggurat, kafkassam ve tecessüs kelimelerinin anlamını araştırmaya başladı.

YKS sınavının AYT oturumu sona erdi. Adaylar, sosyal medyada sınavın zorluk derecesiyle ilgili yorumlar yazarken ziggurat, kafkassam ve tecessüs kelimeleri merak edildi.

ZİGGURAT NE DEMEK?

Ziggurat, eski Mezopotamya uygarlıklarında yapılan basamaklı piramiti andıran çok katlı tapınaklara denir. Akadça kökenli olan bu kelime, yüksek yer veya yükseltilmiş tapınak anlamına gelir.

KAFKASSAM NEDİR?

Kafkassam, Kafkasya Stratejil Araştırmalar Merkezi’nin kısaltılmış halidir. Türkiye merkezli bağımsız düşünce kuruluşu olan Kafkassam; güvenlik, dış politika, jeopolitik gelişmeler ve bölgesel çatışmalar gibi konular üzerinde analizler üreterek Kafkasya, Orta Asya, Orta Doğu ve Avrasya coğrafyalarına odaklanır.

TECESSÜS NE DEMEK?

Arapça kökenli olan tecessüs kelimesi, başkasının özel hayatını gizlice araştırma ve kurcalama anlamına gelir. Günlük hayatta olumsuz anlam taşıyan bu kelime kişisel sınırları ihlal eden davranışları tanımlar.