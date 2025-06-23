MEB yetenek sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı yetenek sınavıyla öğrenci alınan okulların kontenjan girişleri ile bu okullara başvuru, sınav, tercih, yerleştirme, sonuçların ilanı ve kayıtlara ilişkin süreçler merak konusu oldu. İşte, MEB 2025 yetenek sınavları hakkında bilgiler...

10-23 Haziran 2025 tarihinde yetenek sınavı başvurularının alınması ve okul müdürlüklerince sınav randevularının oluşturulması geride kaldı. Şimdi ise gündemde sınav süreci var.

MEB 2025 YETENEK SINAVLARI NE ZAMAN?

26 Haziran 2025 tarihinde adayların yetenek sınavı giriş belgelerinin ilan edilmesi tamamlanacak.

27 Haziran – 08 Temmuz 2025 tarihleri arasında ise yetenek sınavlarının yapılması ve sınav puanlarının sisteme girilmesi tamamlanacak.

ASİL VE YEDEK LİSTELERİN İLAN EDİLMESİ

11 Temmuz 2025 tarihinde de merkezi 1. yerleştirme sonuçlarına göre asil ve yedek listelerin ilan edilmesi yapılacak.

12–17 Temmuz 2025, tarihleri arasında ise asil listeden kazanan adayların okul müdürlüklerince kesin kayıtlarının tamamlanması gerçekleşecek.