Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 2025-2026 üniversite kayıtları ne zaman? Güz dönemi kayıt işlemleri

2025-2026 üniversite kayıtları ne zaman? Güz dönemi kayıt işlemleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2025-2026 üniversite kayıtları ne zaman? Güz dönemi kayıt işlemleri
Üniversite, Kayıt, YKS, Tercihler, E-Devlet, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

YKS sınavının tamamlanmasının ardından gözler üniversite kayıt tarihlerine çevrildi. Milyonlarca aday tercih döneminin ardından üniversiteye kayıt işlemlerine başlayacak. Peki 2025-2026 üniversite kayıtları ne zaman?

2025-2026 üniversite kayıtları için geri sayım başladı. YKS tercih maratonunu tamamlayan adaylar kazandıkları üniversiteye kayıt işlemlerini yapacak. Kayıt döneminin sona ermesiyle ise boş kontenjanlar açıklanacak.

2025-2026 üniversite kayıtları ne zaman? Güz dönemi kayıt işlemleri - 1. Resim

2025-2026 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Üniversite kayıtlarının yapılacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak önceki yıllara bakıldığında üniversite kayıt işlemlerinin ilk tercihlerin ardından Ağustos sonu gibi başlaması öngörülüyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI BAŞLADI MI?

Üniversite kayıtları henüz başlamadı. YKS tercih döneminin tamamlanmasının ardından üniversite kayıt işlemleri başlayacak.

2025-2026 üniversite kayıtları ne zaman? Güz dönemi kayıt işlemleri - 2. Resim

ÜNİVERSİTE KAYITLARI ONLİNE MI?

Üniversite kayıtları online veya yüz yüze yapılacak. Öğrenciler kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden tamamlayacak. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla ders kayıt işlemleri başlayacak.

ÜNİVERSİTE E-KAYIT NASIL YAPILIR?

Üniversite e-kayıt işlemleri YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada bulunan "Üniversite e-Kayıt" uygulaması üzerinden yapılacak.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kazada araç içindeki 3 kişi can vermişti: Tesla’ya bir otopilot davası daha! Sara Bluma kimdir, kaç yaşında? Can Yaman'ın yeni sevgilisi DJ Sara Bluma merak konusu oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sara Bluma kimdir, kaç yaşında? Can Yaman'ın yeni sevgilisi DJ Sara Bluma merak konusu oldu - HaberlerSara Bluma kimdir, kaç yaşında? Can Yaman'ın yeni sevgilisi DJ Sara Bluma merak konusu olduİran Hürmüz Boğazı'nı kapattı mı, Hürmüz Boğazı kapanırsa ne olur? İran İsrail savaşı son durum - Haberlerİran Hürmüz Boğazı'nı kapattı mı, Hürmüz Boğazı kapanırsa ne olur? İran İsrail savaşı son durumMotorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemeleri ne zaman? MTV borcu sorgulama ekranı - HaberlerMotorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemeleri ne zaman? MTV borcu sorgulama ekranıTYT’de 3 soru iptal mi? ÖSYM’den Son Dakika Açıklama Bekleniyor! - HaberlerTYT’de 3 soru iptal mi? ÖSYM’den Son Dakika Açıklama Bekleniyor!1. sınıf ilkokul kayıtları ve şube seçimi nasıl yapılır? 2025 yılı MEB ilkokul kayıt tarihleri gündeme geldi - Haberler1. sınıf ilkokul kayıtları ve şube seçimi nasıl yapılır? 2025 yılı MEB ilkokul kayıt tarihleri gündeme geldiEren Bülbül kimdir, ne zaman öldü? Eren Bülbül X'de gündem oldu! - HaberlerEren Bülbül kimdir, ne zaman öldü? Eren Bülbül X'de gündem oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...