2025-2026 üniversite kayıtları ne zaman? Güz dönemi kayıt işlemleri

YKS sınavının tamamlanmasının ardından gözler üniversite kayıt tarihlerine çevrildi. Milyonlarca aday tercih döneminin ardından üniversiteye kayıt işlemlerine başlayacak. Peki 2025-2026 üniversite kayıtları ne zaman?

2025-2026 üniversite kayıtları için geri sayım başladı. YKS tercih maratonunu tamamlayan adaylar kazandıkları üniversiteye kayıt işlemlerini yapacak. Kayıt döneminin sona ermesiyle ise boş kontenjanlar açıklanacak.

2025-2026 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Üniversite kayıtlarının yapılacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak önceki yıllara bakıldığında üniversite kayıt işlemlerinin ilk tercihlerin ardından Ağustos sonu gibi başlaması öngörülüyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI BAŞLADI MI?

Üniversite kayıtları henüz başlamadı. YKS tercih döneminin tamamlanmasının ardından üniversite kayıt işlemleri başlayacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI ONLİNE MI?

Üniversite kayıtları online veya yüz yüze yapılacak. Öğrenciler kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden tamamlayacak. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla ders kayıt işlemleri başlayacak.

ÜNİVERSİTE E-KAYIT NASIL YAPILIR?

Üniversite e-kayıt işlemleri YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada bulunan "Üniversite e-Kayıt" uygulaması üzerinden yapılacak.