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Mezunlar OBP güncelleyecek mi, OBP güncelleme ne zaman ve nasıl yapılır? Ortaöğretim Başarı Puanı hesaplama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mezunlar OBP güncelleyecek mi, OBP güncelleme ne zaman ve nasıl yapılır? Ortaöğretim Başarı Puanı hesaplama
YKS, Öğrenciler, E-Okul, ÖSYM, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

YKS sürecinin sonlanmasının ardından öğrenciler OBP güncelleme ve puan hesaplama evresine geçiş yaptı. Mezunlar OBP güncelleyecek mi, OBP güncelleme ne zaman ve nasıl yapılır soruları üniversite tercih dönemi öncesinde sorgulanmaya başlandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecinde Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) adayların yerleştirme puanlarına büyük katkı sağlıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle mezun öğrenciler ve son sınıf öğrencileri sistemde kayıtlı eğitim bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmeye başladı. Mezunlar OBP güncelleyecek mi, OBP güncelleme ne zaman ve nasıl yapılır?

Mezunlar OBP güncelleyecek mi, OBP güncelleme ne zaman ve nasıl yapılır? Ortaöğretim Başarı Puanı hesaplama - 1. Resim

MEZUNLAR OBP GÜNCELLEME YAPACAK MI?

2024-2025 eğitim öğretim yılında mezun olacak adaylar OBP güncelleme işlemi yapabiliyor.

ÖSYM sınav sonuç ve yerleştirme hesaplamalarında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-Okul sistemi ile entegre çalıştığından sistemdeki bilgilerin doğru olması gerekiyor. Mezun adaylar ise OBP güncelleme işlemi yapmak zorunda değil.

Mezunlar OBP güncelleyecek mi, OBP güncelleme ne zaman ve nasıl yapılır? Ortaöğretim Başarı Puanı hesaplama - 2. Resim

OBP GÜNCELLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

2024 YKS sonuçları 16 Temmuz’da açıklanmış OBP güncelleme ekranı ise 24-28 Haziran tarihleri arasında aktif hale getirilmişti. Bu yıl ise sınav 21-22 Haziran tarihlerinde uygulandı. 2025 YKS sonuçları da 22 Temmuz’da ilan edilecek.

OBP güncellemelerinin de Temmuz ayının ikinci veya üçüncü haftasında başlaması bekleniyor.

Mezunlar OBP güncelleyecek mi, OBP güncelleme ne zaman ve nasıl yapılır? Ortaöğretim Başarı Puanı hesaplama - 3. Resim

OBP GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

Adayların eğitim bilgilerini kontrol etmek ve güncellemek için ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) kullanılacak.  https://ais.osym.gov.tr adresine giriş yapılarak “Başvuru Eğitim Bilgileri Güncelleme” sekmesinden OBP güncelleme gerçekleştirilebiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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