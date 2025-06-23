2025 OBP güncellemesi ne zaman? OBP güncelleme detaylı anlatım

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanması üzerine başta öğrenciler ve veliler Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) güncellemesi oldu. Lise dönemi boyunca elde edilen akademik başarıyı simgeleyen bu puan, üniversite yerleştirme sürecinde YKS puanlarına eklenerek adayların sıralamasını direkt olarak etkiler.

Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM tarafından hesaplanan OBP, her öğrencinin lise diploma notuna göre belirlenir ve değer 0,12 katsayısı ile çarpılarak yerleştirme puanına ek katkı sağlar.

Bu nedenle yalnızca sınav günü değil, lise yıllarındaki not ortalaması da üniversite kazanabilmek açısında önemli bir faktördür.

OBP NE ZAMAN?

2025 yılı için Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) güncelleme süreci şu an için belirlenmemiştir. Ancak geçmiş yıllara dönüldüğünde aynı takvimle ilerleneceği tahmin ediliyor.

Geçen sene 16 Temmuz’da YKS sonuçları açıklanmıştı. Ardından 24–28 Haziran arasında OBP güncellemeleri yapılmıştı.

2025 YKS oturumları 21–22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. Bu nedenle sonuçların 22 Temmuz’da açıklanacağı tahmin ediliyor. Bu takvim baz alınırsa, OBP onaylama dönemi de Temmuz’un 2. veya 3. haftasında başlayabileceği ihtimalinin üzerinde duruluyor.

OBP GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

OBP güncellemesi için olarak adaylar eğitim bilgilerini kontrol ettikten sonra AİS'e girerek “Eğitim Bilgileri” ya da “Başvuru / Eğitim Güncelle” sayfasını bulması gerekiyor. Burada lise bilgileri, okul ismi, diploma notu, mezuniyet yılı gibi önemli bilgilerin doğru bir şekilde girilip girilmedi kontrol edilmesi önemlidir.

Bilgilerin eksik ya da hatalı olması surumunda ilk olarak okul müdürlüğüne başvuru yaparak düzeltime talep edilmesi zorunludur. e-Okul'a girilmeyen bilgiler için bulunduğunuz okul, KKİS üzerinden bilgileri sisteme işleyebilir.

Son olarak yukarıdaki işlemleri tamamladıktan sonra AİS’te “Eğitim Bilgisi Güncelle” sayfasına giderek güncellenen kayıtları seçip onaylayın.