2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları için heyecan dorukta. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklayacağı sonuçlar, milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından merakla bekleniyor. Sınav sonrası tercih ve yerleştirme sürecine dair önemli tarihlerin netleşmesiyle birlikte, öğrenciler gelecek eğitim hayatlarını şekillendirecek adımları atmaya hazırlanıyor. LGS sonuçlarına nereden bakılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak ve tercihler ne zaman yapılacak merak ediliyor.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2025 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ve tercih dönemi, öğrenciler ve aileleri tarafından yakından takip ediliyor. MEB tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda sonuçların ne zaman duyurulacağı ve tercih işlemlerinin nasıl yapılacağı netlik kazandı. Peki, LGS sonuçlarına nereden bakılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak ve tercihler ne zaman yapılacak?

LGS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler ve veliler sonuçları öğrenmek için "www.meb.gov.tr" adresine T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle giriş yapabilecekler.

Sonuç belgeleri fiziksel olarak posta yoluyla gönderilmeyecek; bu nedenle sınav sonuçlarının yalnızca elektronik ortamda takip edilmesi gerekiyor.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 2025 LGS sınav sonuçları 11 Temmuz Cuma günü ilan edilecek. Öğrenciler sınavdan sonra yaklaşık bir aylık bekleyişin ardından sonuçlara dijital ortamdan kolaylıkla ulaşabilecek.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemi 14 Temmuz’da başlayacak ve 24 Temmuz 2025 tarihine kadar devam edecek.

LGS tercih işlemleri e-Okul sistemi üzerinden ya da öğrencilerin kayıtlı olduğu ortaokullar aracılığıyla yapılabilecek. Tamamlanan tercihlerin mutlaka okul müdürlüklerinden onaylatılması zorunlu.

LGS NAKİL SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler için iki aşamalı nakil süreci başlayacak. İlk nakil tercihleri ve sonuçları 4-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak, ikinci nakil dönemi ise 9-14 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacak.

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