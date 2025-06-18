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LGS Türkçe hatalı soru var mı, soru iptal mi edilecek? Yanlış kitapçık ve LGS hatalı soru sınav iptalini gündeme taşıdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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LGS Türkçe hatalı soru var mı, soru iptal mi edilecek? Yanlış kitapçık ve LGS hatalı soru sınav iptalini gündeme taşıdı
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2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında uygulanan merkezi sınav, 15 Haziran Pazar günü tamamlandı. Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin katılım gösterdiği sınavın ardından, özellikle Türkçe testinde yer alan bir soru eğitim camiasında geniş yankı uyandırdı. LGS Türkçe hatalı soru var mı, soru iptal mi edilecek gibi sorular ise cevap bekliyor.

LGS Türkçe hatalı soru sınavın ardından gündemde yerini aldı. Bazı eğitimciler ve veliler, söz konusu sorunun açık uçlu, yoruma dayalı ve çelişkili olduğunu savunarak iptali gerektiğini öne sürdü.

LGS Türkçe hatalı soru var mı, soru iptal mi edilecek? Yanlış kitapçık ve LGS hatalı soru sınav iptalini gündeme taşıdı - 1. Resim

LGS TÜRKÇE HATALI SORU VAR MI?

15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen LGS sınavının ardından Türkçe testinde yer alan bir soru, eğitim çevrelerinde ve sosyal medyada yoğun biçimde tartışılmaya başlandı. Öğrenciler, öğretmenler ve bazı akademisyenler, sorunun cevap seçenekleriyle metin arasında anlam bütünlüğü bulunmadığını savunarak bu sorunun ölçme değerlendirme ilkelerine uygun olmadığını dile getirdi.

Akademisyen Özgün Emre Koç’un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ise tartışmaları daha da alevlendirdi. Koç, söz konusu sorunun iptal edilmesi gerektiğini belirterek, seçeneklerin tümünün birbirine mantıksal olarak bağlı olduğunu ve bu nedenle net bir doğru cevabın belirlenmesinin mümkün olmadığını ifade etti. MEB tarafından ise LGS Türkçe hatalı soru açıklaması veya soru iptali duyurusu henüz yapılmadı.

LGS Türkçe hatalı soru var mı, soru iptal mi edilecek? Yanlış kitapçık ve LGS hatalı soru sınav iptalini gündeme taşıdı - 2. Resim

LGS HATALI SORU İPTAL Mİ?

LGS 2025 sınavında yer alan tartışmalı Türkçe sorusunun iptaliyle ilgili kamuoyunda artan baskılara rağmen Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) şu ana kadar soruya dair herhangi bir iptal kararı gelmedi.

MEB yetkilileri, sınav süreciyle ilgili tüm itirazların titizlikle değerlendirildiğini ve her sorunun ölçme ve değerlendirme kurulları tarafından bilimsel esaslara göre incelendiğini belirtti.

Bakanlık, iptal edilecek bir soru olması halinde bunun resmi duyurularla kamuoyuyla paylaşılacağını vurguladı. Şu an için ise sınavda yer alan hiçbir soru iptal edilmiş değil.

LGS Türkçe hatalı soru var mı, soru iptal mi edilecek? Yanlış kitapçık ve LGS hatalı soru sınav iptalini gündeme taşıdı - 3. Resim

LGS SINAVI İPTAL Mİ EDİLECEK?

Sınavın genelinin iptal edilmesi yönünde herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Sadece bazı sorular ilgili yapılan tartışmalar üzerinden tüm sınavın iptali gündeme gelmiş olsa da Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu yönde bir planı veya hazırlığı şu an için bulunmuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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