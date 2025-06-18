LGS kaç kişi full yaptı? 2022, 2023, 2024 LGS tam puan alanlar

2025 LGS sınavı geride kaldı. Öğrenciler sınav sonuçlarını beklerken geçmiş yıllarda tam puan alan sayısını araştırıyor. 2022, 2023, 2024 LGS full yapan öğrenci sayısı MEB verilerinde kontrol ediliyor. LGS Türkiye birincisi 2025 merak ediliyor.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, her yıl 8. sınıf öğrencileri için önemli bir sınav oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2022, 2023 ve 2024 yıllarında tam puan alan öğrenci sayıları, 2025 LGS sonuçlarını bekleyen öğrenciler tarafından araştırılıyor.

2022 LGS KAÇ KİŞİ FULL YAPTI?

2022 LGS sınavında, 5 Haziran’da 1 milyon 31 bin 799 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen merkezi sınavda, 48 farklı ilden 193 öğrenci tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı. MEB, katılım oranını %83 olarak açıklarken, 400-500 puan aralığında yer alan öğrenci oranının (%9,93) önceki yıla göre arttığını belirtti. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı ise %56,04 ile 200-299 oldu.

2023 LGS KAÇ KİŞİ FULL YAPTI?

2023 LGS sınavına, 4 Haziran’da 1 milyon 30 bin 195 öğrenci katıldı ve %82 katılım oranıyla 562 öğrenci tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı.

2024 LGS KAÇ KİŞİ FULL YAPTI?

2024 LGS’de, 2 Haziran’da 1 milyon 38 bin 544 öğrenciden 992 bin 906’sı sınava katıldı. %95,61’lik rekor katılım oranıyla 352 öğrenci 500 tam puan alarak birinciliği paylaştı.

LGS Türkiye birincisi 2025 yılı için de merak ediliyor. Sonuçlar 11 Temmuz'da açıklandığında 2025 LGS birincisi ve tam puan alanlar belli olacak.

LGS'DE TAM PUAN İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

LGS’de 500 tam puan için 90 sorunun tamamı doğru cevaplanması gerekiyor. 3 yanlış 1 doğruyu götürmesi nedeniyle sorular yanlış cevaplanmamalı.