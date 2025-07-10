Bursa'da OBP ile öğrenci alan liseler hangileri? Liste merak konusu oldu

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından birçok öğrenci veli, sınav puanının dışında başarı puanı yani OBP ile öğrenci alan liseleri araştırmaya başladı. Özellikle Bursa'da sınavsız öğrenci alan liselerin kontenjan bilgileri arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar...

Bazı liseler OBP puanı ile öğrenci alımı gerçekleştirmektedir. Bu puan, öğrencilerin 6.,7., ve 8. sınıf yıl osnu başarı puanlarının ortalaması alınara hesaplanmaktadır.

Bursa'da ise mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri ve bazı Anadolu imam hatip liseleri sınavsız olarak, yani OBP ile öğrenci alımı yapar. Bu noktada bahsi geçen liselerin taban puanı araştırılıyor. Öğrenci alımının genel başarı düzeyi ve kontenjanları alımlarda belirleyicidir.

BURSA'DA OBP İLE ÖĞRENCİ ALAN LİSELER HANGİLERİ?

LGS sonuçlarının açıklanması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından boş kontenjanlar ve yerel yerleştirme kılavuzları paylaşılacaktır.

Öğrenciler, yayınlanan bu kılavuzları inceleyerek OBP'lerine en uygun okulları tercih edebileceklerdir. LGS sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, 14-24 Temmuz tarihleri arasında tercih işlemlerini yapacak.

Tercih sonuçları ise 4 Ağustos günü ilan edilecek. Aynı gün boş kontenjanlar da paylaşılacaktır.

İlk nakil başvuruları 4-6 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar da 8 Ağustos'ta açıklanırken ikinci nakiller 8-12 Ağustos günü alınacaktır. Sonuçlar ise 14 Ağustos tarihinde duyurulacaktır. 22 Ağustos günü ise il ve ilçelerde öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

İşte Bursa'da OBP puanı ile öğrenci alan liselerin listesi...