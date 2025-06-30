OBP onaylama ne zaman? 2025 OBP onaylama tarih bilgileri sorgulatılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi 30 Haziran 2025 14:05 - Güncelleme: 30 Haziran 2025 14:06 - Güncelleme:

OBP onaylama tarihleri adaylar tarafından en fazla sorgulatılan konular arasındadır. İstedikleri üniversite ve bölümü kazanmak için çabalayan öğrenciler 21-22 Haziran'da YKS sınavında ter döktü. Ortaöğretim Başarı Puanı ise bu sınavdan alınan puana eklenecektir. Ardından tercih puanları belli olacak. Peki, OBP onaylama ne zaman? İşte tüm ayrıntılar...

Milyonlarca kişi 2025 YKS sınavına girdi ve hayallerinde üniversiteye yerleşmek için gün saymaya başladı. Ortaöğretim Başarı Puanı üniversite yerleştirme sürecinde kritik bir rol oynamaktadır. Adaylar, diploma notları, okul türü ve eğitim bilgilerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde yer alan sekmeye tıklayarak kontrol edebiliyor. Peki, OBP onaylama ne zaman? İşte tüm ayrıntılar... OBP ONAYLAMA NE ZAMAN? 2025 YKS’ye başvuru yapan adayları OBP onaylama tarihi yakından ilgilendiriyor .YKS değerlendirme ve yerleştirme işlemlerini kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini, 24 Haziran-1 Temmuz 2025 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) üzerinden kontrol etmeleri zorunludur. Bahsi geçen eğitim bilgilerini seçerek 1 Temmuz 2025 tarihi saat 16.00’ya kadar onaylamaları gerekmektedir. Adayların eğitim ilgilerinde hata ya da eksik olması durumunda mezun oldukları/olacakları ortaöğretim kurumları ile görüşerek eğitim bilgilerini Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) e-okul sistemi üzerinden düzelttirmeleri gerekmektedir. Ardından 24 Haziran-1 Temmuz 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin adresi üzerinden düzelttirdikleri eğitim bilgilerine erişerek 1 Temmuz 2025 tarihi saat 16.00’ya kadar onaylamaları gerekiyor. OBP ONAYLAMA NEDİR? Lise müdürleri son sınıfa gelen ve mezun olmasına kısa bir süre kalan öğrencilerin diploma notlarını ve başarı durumlarını e-Okul sistemi üzerinden YÖK’e bildirmesi ve bu bilgilerin doğruluğunu onaylaması sürecine OBP onaylama denir. OBP onaylamasıyla beraber öğrencilerin OBP’lerinin doğru bir şekilde YKS sistemine girilmesi sağlanır. İlgili Haber Mezunlar OBP güncelleyecek mi, OBP güncelleme ne zaman ve nasıl yapılır? Ortaöğretim Başarı Puanı hesaplama

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin