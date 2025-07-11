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Haberler > Eğitim > Sonuçlar bugün, tercihler ise 24 Temmuz’a kadar! LGS, saat 10.00’da açıklanacak 

Sonuçlar bugün, tercihler ise 24 Temmuz’a kadar! LGS, saat 10.00’da açıklanacak 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sonuçlar bugün, tercihler ise 24 Temmuz’a kadar! LGS, saat 10.00’da açıklanacak 
Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları bugün saat 10'da açıklanacak. Ardından 14-24 Temmuz tarihleri arasını kapsayan tercih süreci başlayacak.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 15 Haziran’da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın sonuçlarının bugün açıklanacağını belirtti.

Tekin, Edirne’de yaptığı açıklamada, LGS sonuçlarının bakanlığın web sayfası ile sosyal medya hesaplarından açıklanacağını belirterek şunları kaydetti: “LGS sınav sonuçlarını saat 10.00 itibarıyla açıklıyoruz. İnşallah her şey gönüllerince olur. 14-24 Temmuz arasında ise tercihleri almış olacağız. Yerleştirme sonuçlarını da 4 Ağustos’ta açıklayacağız. Türkiye genelinde 30 bin 632 noktada çocuklarımızın tercihlerine destek olmak üzere tercih birimleri kurduk. Çocuklarımız buraya öğretmenleriyle, aileleriyle gidip tercihlerini yapabilir.”

TERCİH SÜRECİ İÇİN VELİ KILAVUZU!

Milli Eğitim Bakanlığı bu süreçte velilere destek olmak amacıyla "Veli Kılavuzu” yayımladı. Kılavuzda velilere yönelik,"Tercih döneminde baskıcı ve karar verici tutum yerine bilgilendirici ve rehberlik edici bir tutum sergileyebilirsiniz." şeklinde öneriler yer alıyor. Çocukların kıyaslanmaması, gelişim süreçlerinin dikkate alınması uyarısı yapılıyor.

Kılavuza, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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