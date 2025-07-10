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LGS sonuçlarına nereden bakılır? LGS sonuçları sorgulama ekranı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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LGS sonuçlarına nereden bakılır? LGS sonuçları sorgulama ekranı
LGS, LGS Sonuçları, Liselere Geçiş Sınavı, Tercihler, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sonuçlarının yarın açıklanacağını duyurdu. 15 Haziran'da sınavına katılan 1 milyonu aşkın 8. sınıf öğrencisi, LGS sonuçlarına nereden bakılacağını araştırmaya başladı. Peki, LGS sonuçlarına nereden bakılır? LGS sonuçları sorgulama ekranı...

LGS 2025 sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen milyonlarca öğrenci gözlerini  LGS sonuç sorgulama ekranına çevrildi.

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15 Haziran 2025 tarihinde iki oturum şeklinde gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki sınavda öğrenciler sonuçlarını nereden öğrenebileceği noktasında araştırma yapmaya başladı.

LGS sonuçlarına nereden bakılır? LGS sonuçları sorgulama ekranı - 2. Resim

Bu sene sınava 1 milyondan fazla öğrenci katılım sağladı ve plam 90 sorudan oluşan iki oturumda ter döktü. 

LGS sonuçlarına nereden bakılır? LGS sonuçları sorgulama ekranı - 3. Resim

LGS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

MEB'in yayınladığı takvime göre LGS sonuçları, 11 Temmuz 2025 Cuma günü "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden bakılacaktır.

Öğrencilere sınav sonuçlarını öğrenebilmek için "https://www.meb.gov.tr" adresine giriş yapması zorunludur.

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LGS sonuçlarına nereden bakılır? LGS sonuçları sorgulama ekranı - 4. Resim

Sınav sonuç ekranında ise adayların merkezi sınav puanı, genel yüzdelik dilim ve il yüzdelik dilimleri vardır. 

Türkçe Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinin doğru sayısı, yanlış sayısı ve boş sayısı gibi bilgiler de yer alacak.

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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

LGS tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4Ağustos 2025'te açıklanacaktır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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