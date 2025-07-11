2025 LGS sonuçları 11 Temmuz Cuma günü saat 10.00'da açıklandı. meb.gov.tr üzerinden açıklanan sitede yoğunluk yaşanıyor. Siteye erişemeyenler Meb gov tr çöktü mü, neden açılmıyor sorgulamasını yaparken "Şuanda Servis Sunulamıyor! Daha Sonra Tekrar Deneyiniz" hatasıyla karşılaştıkları kaydedildi.

2025 LGS sonuçları meb.gov.tr üzerinden açıklandı. Sitede yaşanan yoğunluk nedeniyle erişim sorunu yaşanıyor. Meb gov tr çöktü mü, neden açılmıyor araması hız kazandı. "Şuanda Servis Sunulamıyor! Daha Sonra Tekrar Deneyiniz" hatasıyla karşılaştıkları kaydedildi.

MEB GOV TR ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyguladığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 15 Haziran’da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Öğrenciler, sınav sonuçlarını "http://meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek. Öte yandan LGS sonuç sayfasında yoğunluk kaynaklı sorunlar yaşanıyor.

2025 LGS sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar problem yaşadığını sosyal medyadan bildiriyor. LGS sonuç sayfasına girildiğinde "Şuanda Servis Sunulamıyor! Daha Sonra Tekrar Deneyiniz" hatası ile karşılaşılıyor.

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

MEB GOV TR ERİŞİM SORUNU

11 Temmuz Cuma günü saat 10.00 itibarıyla LGS sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenci ve veliler, meb.gov.tr adresinden sonuçlarını öğrenebiliyor. Ancak LGS sonuç ekranında yaşanan yoğunluk nedeniyle meb.gov.tr erişim sorunu yaşandığı bildirildi. Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

MEB ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

LGS sonuçlarının açıklanmasıyla MEB sayfasına yaşanan yoğunluk nedeniyle erişim sorunu yaşandığı bildiriliyor.